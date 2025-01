Lisa Buckwitz siegt beim Monobob-Heimweltcup

Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz hat im Monobob ihren zweiten Sieg im dritten Weltcuprennen eingefahren. Beim Heimweltcup in Winterberg verwies die für den BRC Thüringen startende Potsdamerin mit zwei Startbestzeiten sowie Bahnrekord in 58,25 Sekunden die starke Schweizerin Melanie Hasler auf Rang zwei. Dritte wurde die Australierin Breeana Walker.

«Ich bin mit meinen Läufen nicht ganz zufrieden. Überall waren so kleine Fehler, auch der Start lief nicht so gut, weil ich zuletzt zwei Wochen hart trainiert habe. Da kann man jetzt drauf aufbauen», sagte die 30 Jahre alte Buckwitz, die 2018 in Pyeongchang als Anschieberin von Mariama Jamanka überraschend Zweierbob-Olympiasiegerin wurde.

Weltmeisterin hadert

Die Winterbergerin Laura Nolte, die im Vorjahr auf ihrer Heimbahn Monobob-Weltmeisterin wurde, kam nur auf Rang fünf. «Mit den Startzeiten bin ich zufrieden, doch die Kurve null hat zweimal nicht gepasst, da kann man es dann nicht mehr aufholen», sagte Nolte, die das erste Saisonrennen in Altenberg gewann. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki wurde Achte.