Erneuter Vorfall: Boeing verliert kurz vor Start ein Rad

Anfang des Monats riss ein Rumpfteil aus einer Boeing-Maschine. Jetzt kam es in den USA wieder zu einem Vorfall: Ein Flugzeug verlor kurz vor dem Start ein Rad.

Eine Boeing-Maschine der US-Fluggesellschaft Delta hat kurz vor einem Start im US-Bundesstaat Georgia ein Bugrad verloren. Die Boeing 757 sollte am Samstag in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá fliegen, wie US-Medien am Mittwoch berichten. Doch während der Startvorbereitungen am Flughafen von Atlanta löste sich nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA eines der Räder im vorderen Teil der Maschine.

Boeing verliert Rad: Passagiere müssen Flugzeug verlassen

184 Passagiere und sechs Crewmitglieder befanden sich an Bord des Flugzeugs, so die FAA. Wie die Washington Post unter Berufung auf eine Mitteilung von Delta berichtet, hätten die Passagiere die Maschine verlassen und seien in ein Ersatzflugzeug gebracht worden. Es habe keine Verletzten gegeben. Das betroffene Flugzeug sei bereits am Sonntag wieder eingesetzt worden.

Anfang Januar brach Rumpfteil aus Boeing

Nur wenige Wochen zuvor war der Flugzeugbauer Boeing in die Schlagzeilen geraten, weil bei einer Maschine der Gesellschaft Alaska Airlines während des Flugs ein Rumpfteil herausgebrochen war. Die Maschine war mit 171 Passagieren auf dem Weg von Portland nach Ontario in den USA gewesen, als ein türgroßes Teil mitsamt einem Fenster aus der Außenwand riss. Ein Jugendlicher erlitt durch den Druckabfall Rötungen und Prellungen, Handys und andere Gegenstände fielen nach außen. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die FAA leitete Ermittlungen ein. Diese könnten weit über das Problem mit dem konkreten Bauteil hinausgehen. Die Aufseher hatten angeordnet, Flugzeuge des Typs Boeing 737-9 Max am Boden zu lassen und zu inspizieren.

Laut der Washington Post hat Alaska Airlines nach dem Vorfall ihre Flotte des betroffenen Flugzeugtyps 737-9 Max überprüft. Dabei wurden bei vielen der Flugzeuge lose Schrauben festgestellt. (mit dpa)