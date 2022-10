Weltkriegsbombe in Frankfurt wird entschärft: 20.000 Menschen betroffen

In Frankfurt wird am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft. 20.000 Menschen sind davon betroffen. Auch eine Autobahn muss gesperrt werden.

Am Mittwoch wird in Frankfurt am Katharinenkreisel unweit der Messe eine Weltkriegsbombe entschärft. Rund um die Fundstelle wurde ein Sperrbereich in einem Radius von einem Kilometer eingerichtet. 20.000 Anwohnerinnen und Anwohner und Beschäftigte sind demnach betroffen und müssen das Gebiet bis um 9 Uhr räumen. Laut einer Allgemeinverfügung des Ordnungsamts soll die Entschärfung voraussichtlich bis um 18 Uhr dauern. Während dieser Zeit können sich Betroffene in der Ballsporthalle in der Silostraße aufhalten.

Weltkriegsbombe in Frankfurt wird entschärft: Autobahn gesperrt

Die Entschärfung wird auch zu Einschränkungen im Verkehr führen. Ein Abschnitt der A648 liegt nämlich im Sperrbereich. Die Autobahn soll ab dem Westkreuz stadteinwärts gesperrt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr wird betroffen sein. Unter anderem die S-Bahn-Linien 3, 4 und 5 fahren nicht wie gewohnt.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, handelt es sich bei der Bombe um einen besonders schwierigen Fall. Erst im letzten Moment soll entschieden werden, ob sie entschärft oder gar gesprengt wird.