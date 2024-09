Feuer in Bad Homburger Innenstadt gelöscht

Nach einem Hausbrand in der Innenstadt von Bad Homburg im Hochtaunuskreis ist das Feuer vollständig gelöscht. Der Feuereinsatz sei am späten Dienstagabend beendet worden, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr in einem alten Kinosaal ausgebrochen. Umstehende Häuser mussten zur Sicherheit evakuiert werden. Der Kinosaal sei zuletzt nicht mehr genutzt worden, so die Polizei. Verletzte gab es demnach nicht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa