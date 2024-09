Feuer in Lagerhalle - 100.000 Euro Sachschaden

Der Brand einer Lagerhalle mit Strohballen hat in Lollar (Kreis Gießen) für einen Sachschaden von rund 100.000 Euro gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer in der circa 375 Quadratmeter großen Halle am Sonntagnachmittag, berichtete ein Sprecher der Polizei Mittelhessen am Montagmorgen. Die Feuerwehr war am Morgen weiterhin vor Ort.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohnerinnen und Anwohner dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt worden sei niemand. Über die Brandursache müsse noch ermittelt werden - Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen, sagte der Polizeisprecher.Für die Lollarer Feuerwehr sei es der vierte Einsatz dieser Art binnen weniger Tage: Bereits in den vergangenen zwei Wochen seien zweimal mehrere Strohballen bei der Halle in Brand geraten. Auch hier wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Erst am Samstag habe es wegen einer neuerlichen Entzündung von Glutnestern noch einen weiteren Löscheinsatz gegeben.