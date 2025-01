Bundesregierung: Sorge um Thomas-Mann-Haus und Villa Aurora

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich angesichts der schweren Brände in Los Angeles tief besorgt gezeigt. Die Grünen-Politikerin erwähnte in diesem Zusammenhang das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora, die auch von den Flammen bedroht seien. «Eine Zerstörung dieser bedeutenden Kulturstätten wäre eine kulturelle Katastrophe. Sie sind Symbole des Exils und der Freiheit der Kunst», sagte Roth.

Laut aktuellen Informationen konnten sich alle Stipendiaten und Mitarbeiter in Sicherheit bringen. «Ich hoffe, dass diese wichtigen Kulturinstitutionen erhalten bleiben und ihre Arbeit fortsetzen können», sagte Roth weiter.

Das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades in Los Angeles war der Wohnsitz des Schriftstellers Thomas Mann (1875-1955), die Bundesrepublik kaufte es 2016. Die Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus verbindet ihre gemeinsame Geschichte als Exilorte bedeutender deutscher Intellektueller während des Nationalsozialismus. Heute sind es transatlantische Begegnungsstätten, in denen der kulturelle sowie der politische Austausch gefördert werden soll.

Brände in Los Angeles könnten bedeutende Kulturstätten unwiederbringlich zerstören. Foto: Gregor Tholl/dpa

Villa Aurora: Seit 1995 ist das Haus eine Stätte der Begegnung und des deutsch-amerikanischen Kulturaustauschs. Der deutsche Film feiert hier zum Beispiel seinen traditionellen Oscar-Empfang. (Foto: Archiv) Foto: Barbara Munker/dpa