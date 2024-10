Siebenjähriger Junge stirbt bei Explosion in England

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in England ist ein siebenjähriger Junge getötet worden. Sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach der Detonation verwüstete ein Feuer den Großteil einer Häuserzeile und beschädigte den Rest schwer, wie auf Fotos zu sehen ist. Mehrere Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

Superintendent Darren Adams von der Northumbria Police sprach von einem «wahrhaft verheerenden Ausgang». Die Behörden würden nun ermitteln, was die Detonation ausgelöst hat. Der Unglücksort bleibe noch einige Zeit abgesperrt. Das Dach war eingestürzt, Rettungskräfte arbeiteten in den Ruinen. Beschädigte Autos wurden abgeschleppt. Zunächst war von vier Verletzten die Rede gewesen.

Der Bekannte eines Mannes, dessen Angehörige in einem der Gebäude wohnten, rief eine Spendenaktion ins Leben. «Sie haben alles verloren», zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den Mann.

