Wohnhaus brennt in Silvesternacht – 400.000 Euro Schaden

Ein Wohnhaus in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist in der Silvesternacht in Brand geraten - die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro. Das Haus sei nun unbewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Da die Flammen demnach auch auf die Nachbargebäude überzugreifen drohten, mussten auch deren Bewohner zunächst ihre Häuser verlassen. Sie konnten aber später größtenteils in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zur Brandbekämpfung im Einsatz, die bis in die Mittagsstunden andauerte. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.