82-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand im Odenwald

Limbach (dpa/lsw)- Nach einem Wohnungsbrand im Odenwald haben die Einsatzkräfte einen 82-jährigen Mann tot aufgefunden. In Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) war am Morgen ein Einfamilienhaus in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf ein angebautes Wohnhaus über.

Während sich die 77-jährige Bewohnerin laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus befand, wurde der 82-jährige Mann tot aus dem Gebäude geborgen. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.