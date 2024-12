Im Freizeitbad Miramar in Weinheim bricht Feuer aus - Schaden in Millionenhöhe

Am Sonntagabend hat es in Weinheim (Baden-Württemberg) einen Großbrand im Erlebnisbad Miramar gegeben. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach des Bereichs der Salz- und Kristalltherme. 160 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort, sie verhinderten, dass die Flammen auch auf den Rest des Bades übergreifen. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber auch am frühen Freitagmorgen noch an.

Brand in Weinheim: Therme des Erlebnisbads Miramar fast komplett zerstört

Mitarbeiter des Bades haben den Brand nach Angaben der Feuerwehr entdeckt, sie brachten sich anschließend in Sicherheit. Bei dem Großbrand wurde niemand verletzt. Doch die Therme selbst wurde bei dem Brand laut Polizei fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein. Die Polizei schätzt, dass ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstand.

Zu den genauen Brandursachen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Klar ist aber, das Erlebnisbad bleibt vorerst geschlossen, wie auf der Webseite des Bades zu lesen ist, „mindestens am 9. Dezember“.

Katwarn informierte Anwohner über starken Rauch und Brandgeruch

Rund um die Brandstelle haben sich starke Rauchwolken entwickelt, berichtete der SWR. Die Leitstelle des Landratsamtes Rhein-Neckar habe zudem in der Nacht über die Warn-App Katwarn vor Rauch und Brandgeruch im Stadtgebiet Weinheim und der Gemeinde Heddesheim gewarnt. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. (mit dpa)