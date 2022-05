Brasilien

18:07 Uhr

Das Geschäft mit dem Zierfisch zwischen Wahnsinn und Existenzgrundlage

Plus Fische um die Welt transportieren, nur um sie im Aquarium zu halten? Ein Wahnsinn, finden Tierschutzorganisationen. Im Amazonasbecken sieht man das anders.

Von Fabian Federl

„Krokodil!“, ruft Célia Castro Pinheiro ihrem Ehemann Jel Pereira da Silva zu und steigt in das knietiefe schwarze Wasser, „das war ein Krokodil“! Der Rio Negro, ein mehr als 2000 Kilometer langer Fluss, der im kolumbianischen Gebirge entspringt und unterhalb der brasilianischen Stadt Manaus in den Amazonas mündet, ist so trüb wie gut durchgezogener Tee. Die Frau watet vorsichtig voran, hält dabei eine Machete über ihrem Kopf. Dann erreicht sie die Reuse, eine vier mal zwei Meter große Konstruktion, in die Fische hinein-, aber nicht wieder hinauskommen, und sieht, was passiert ist: Die Holzstreben sind gebrochen, das Netz zerfetzt. Tausende Fische, der Fang von mehreren Tagen, sind durch die Löcher im Netz entkommen oder wurden vom Krokodil gefressen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

