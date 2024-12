Büro-Ekel Bernd Stromberg kehrt als Film auf die Kinoleinwand zurück

Eingefleischte Fans warten seit mehreren Jahren, doch nun gibt es gute Nachrichten: Bernd Stromberg, der wohl beliebteste Unsympath des deutschen Fernsehens, kehrt in einem neuen Film auf die Kinoleinwand zurück.

Schauspieler Christoph Maria Herbst schlüpft ein weiteres Mal in seine Paraderolle als taktloser Chef in der Schadensregulierung der fiktiven „Capitol Versicherung“. „Stromberg – Der neue Film“, soll Ende 2025 in die Kinos kommen – fast zehn Jahre nach dem letzten Leinwandauftritt und genau zwei Jahrzehnte nach dem Start der kultigen TV-Serien auf ProSieben.

Stromberg kehrt in neuem Film zurück: Alte Besetzung, neue Konflikte

Das Filmprojekt verspricht ein Wiedersehen mit altbekannten und liebgewonnenen Gesichtern: Neben Herbst sind auch „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel als der leicht trottelige Ernie Heisterkamp und Oliver Wnuk als Ulf Steinke wieder mit von der Partie. Auch Tanja Steinke (Diana Staehly) und Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) gehören zur Besetzung.

Laut einer Inhaltsbeschreibung der produzierenden Brainpool TV GmbH soll der Film wie eine Familienfeier wirken – eine Mischung aus Nostalgie, Alkohol, offenen Rechnungen und neuen Vorwürfen. Wie schlägt sich der zynische Bernd Stromberg mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt? Fans dürfen gespannt sein, wie der unverbesserliche Chef auf Homeoffice, Diversity-Programme und agile Arbeitsmethoden reagieren wird.

„Was Oasis können, kann Bernd Stromberg schon lange“

Auch Ralf Husmann, der Schöpfer der Serie, ist wieder als Autor und Produzent an Bord. „Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist“, erklärt der Verantwortliche in einer Pressemitteilung. Außerdem: „Was Oasis können, kann Stromberg schon lange: Eine Reunion mit Leuten, die man immer schon schwierig fand. Nur ohne Musik.“

Mit einer Mischung aus sarkastischem Humor und spitzer Gesellschaftskritik will das neue Kapitel an die Erfolge der Serie und des ersten Films anknüpfen. „Vielleicht ist Chef ja wie Corona: Die neuen Varianten sind angeblich harmloser. Nur eben nicht für alle“, so Husmann weiter. Regie führt bei dem neuen Stromberg-Film Arne Feldhusen.

Stromberg genoss Kultstatus – Hype wird 2025 neu aufflammen

Die Serie „Stromberg“ lief von 2004 bis 2012 bei ProSieben und wurde schnell zu einem Meilenstein der deutschen Comedy. Inspiriert von der britischen Serie „The Office“ zeichnete sie ein stark überzeichnetes Bild des deutschen Büroalltags. Mit seinem grauen Anzug, der Halbglatze und seinen berüchtigt unangebrachten Kommentaren wurde Stromberg zur Kultfigur.

Christoph Maria Herbst glänzte in der Prototypen-Rolle des unangenehmen Chefs, der seinen „Untergegebenen“ den Alltag erschwert. 2014 folgte schließlich der erste Kinofilm, der bei Fans und Kritik gleichermaßen gut ankam.

Icon Vergrößern Erwärmen plangemäß noch im Jahr 2025 die Herzen der Fans: Abteilungsleiter Stromberg (Christoph Maria Herbst) und seine Kollegin „Schirmchen“ Jennifer (Milena Dreißig). Foto: Willi Weber, Brainpool (Archivbild) Icon Schließen Schließen Erwärmen plangemäß noch im Jahr 2025 die Herzen der Fans: Abteilungsleiter Stromberg (Christoph Maria Herbst) und seine Kollegin „Schirmchen“ Jennifer (Milena Dreißig). Foto: Willi Weber, Brainpool (Archivbild)

Neuer Stromberg-Film auch im Free-TV und bei Amazon Prime

Nachdem der Kinofilm die breite Masse in die Lichtspielhäuser der Republik führt, werden Streaming-Fans nicht lange warten müssen: Nach der Kinoveröffentlichung wird der Stromberg-Film sowohl bei Prime Video von Amazon als auch bei ProSieben zu sehen sein.

Mehrere Augsburger Schwimmerinnen und Schwimmer durften derweil als Komparsen in einem neuen Film mit Anke Engelke mitwirken.