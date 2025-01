Wahi will in Frankfurt Marmoush vergessen machen

Die Fußstapfen, die Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt hinterlassen hat, sind groß. Elye Wahi soll und will diese füllen. «Ich habe seine Saison verfolgt, was er Herausragendes gespielt hat. Ich wünsche ihm das Beste in England. Aber Omar ist Omar und ich bin Elye, ein anderer Spieler», sagte Wahi bei seiner ersten Pressekonferenz in Frankfurt/Main.

Er selbst zweifle nicht an sich. «Ich kenne meine Fähigkeiten und mein Potenzial. Ich bin ein starker Stürmer und werde das beweisen», sagte der 22-Jährige selbstbewusst. «Ich glaube, die Bundesliga passt zu meinem Spiel. «Sie ist sehr offensiv ausgerichtet», betonte er.

Wahi will mit Toren und Vorlagen Fans beglücken

Die Medienvertreter hatte der junge Franzose mit einem lässigen «Gude» begrüßt. Mehr Deutsch wolle er schnell lernen, um sich schneller einleben und verständigen zu können. Auf dem Spielfeld soll das bald passieren. Zuletzt stoppte eine kleine Verletzung seinen Tatendrang. «Nun fühle ich mich wohl und denke, dass ich bald mit der Mannschaft spielen kann. Ich halte mich bereit», sagte Wahi.

Sein Ziel sei es, der Mannschaft mit Toren und Vorlagen zu helfen. «Ich will alles versuchen, dass der Verein und die Fans am Saisonende glücklich sind. Ich werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche, werde hart arbeiten und zeigen, was ich kann», sagte Wahi, der von Olympique Marseille verpflichtet worden war. Marmoush war vorher zu Manchester City gewechselt.