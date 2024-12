„Caren Miosga“ heute am 15. Dezember 2024: Gäste beim Thema Lehren aus dem Ampel-Aus

„Caren Miosga“ geht am 15. Dezember 2024 mit einer neuen Ausgabe auf Sendung. Moderatorin und Namensgeberin der Talkshow ist Caren Miosga, die sonntags regelmäßig verschiedene Gäste zu sich ins Studio einlädt, um mit ihnen über aktuelle und relevante Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur zu sprechen. Bei den anwesenden Gästen handelt es sich entweder um Persönlichkeiten, die in diesen Bereichen tätig sind oder um Journalistinnen und Journalisten. Darüber hinaus werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Erklärungen oder kleinen Reportagen zu angesprochenen Themen versorgt, damit sie einen möglichst umfassenden Einblick in die diskutierten Angelegenheiten erhalten.

Worüber wird in der heutigen Folge vom 15. Dezember 2024 bei „Caren Miosga“ gesprochen? Welche Gäste sind diesmal im Studio zugegen? Alle Infos rund um Thema, Gäste, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 15. Dezember 2024

Das große Thema, das heute im Rahmen der Folge besprochen wird, ist die Frage, welche Lehren aus dem Scheitern der Ampel-Koalition gezogen werden können und sollten. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag für seine Vertrauensfrage im Bundestag höchstwahrscheinlich keine Mehrheit bekommen wird, ist die zerstrittene Ampel-Koalition Geschichte und der Weg für die vorgezogenen Neuwahlen im Februar frei. Das zerbrochene Regierungsbündnis mit erstmals drei Koalitionspartnern im Bund hat bei vielen Menschen Zweifel hervorgerufen, ob Politik noch dazu imstande ist, passende Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Die Fragen, mit denen sich Caren Miosga und ihre Gäste am 15. Dezember beschäftigen, sind also folgende: Welche Lehren lassen sich aus dem Scheitern der Ampel-Koalition ziehen? Welche Fehler sollte die nächste Regierung unbedingt vermeiden? Und wie gewinnt Politik Vertrauen zurück?

„Caren Miosga“: Gäste heute am 15. Dezember 2024

Drei Gäste hat Caren Miosga heute zu sich ins Studio eingeladen. Hier einmal die Teilnehmer der Talkrunde vom 15. Dezember im Überblick:

Peer Steinbrück (ehem. Bundesfinanzminister, SPD): Steinbrück ist ehemaliger Kanzlerkandidat der SPD, Bundesfinanzminister (2005-2009) und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (2002-2005). Die Ursachen für den derzeitigen Zustand des Landes sind laut ihm nicht ausschließlich auf die Regierungszeit der Ampel-Koalition zurückzuführen. Seiner Ansicht nach wäre eine Große Koalition aus Union und SPD momentan die „beste Variante“ für eine neue Regierung. Grundsätzlich plädiert er dafür, dass die Politik mutiger sein müsse.

Ricarda Lang (Politikerin, Bündnis 90/Die Grünen): „Ich habe am eigenen Leib erfahren, was der politische Betrieb mit Menschen macht. Ich finde, er macht uns zu schlechteren Politikerinnen, als wir eigentlich sind oder sein könnten“, sagt Lang, die seit ihrem Rücktritt als Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen mit Abstand und Selbstreflexion auf die Mechanismen und Herausforderungen der Spitzenpolitik blickt. Sie fordert eine Veränderung der politischen Kultur sowie einen stärkeren Fokus auf Authentizität. Außerdem spricht sie die Notwendigkeit einer starken politischen Führung in schwierigen Koalitionen an.

Robin Alexander (stellv. Chefredakteur WELT): Der Journalist analysiert und berichtet seit 2010 über das Kanzleramt und das politische Geschehen in Berlin. Er vertritt die Ansicht, dass die zentralen Themen unserer Zeit vor der Bildung von Koalitionen zu entscheiden seien, um sie anschließend konsequent anzugehen. Je mehr Zulauf AfD und BSW bekommen, desto deutlicher müsse laut ihm die Migrationsfrage aus der Mitte der demokratischen Parteien heraus beantwortet werden. Er benennt als Hauptursache für das aktuell geringe Vertrauen in die Politik nicht nur die Ampel-Parteien, sondern auch schwerwiegende Versäumnisse der Großen Koalition seit 2017.

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

„Caren Miosga“ läuft heute am 15. Dezember 2024 ab 21.45 Uhr im Ersten. Parallel dazu können Sie die Sendung wie immer auch im kostenlosen ARD-Live-Stream verfolgen.

Wiederholung von „Caren Miosga“ vom 15. Dezember 2024

Sollten Sie die neue Ausgabe von „Caren Miosga“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Zum einen laufen zahlreiche Wiederholungen der Talkshow im Fernsehen. Hier ein Überblick:

Montag, 16. Dezember 2024: 1.20 - 2.10 Uhr, NDR

Montag, 16. Dezember 2024: 9.30 - 10.30 Uhr, phoenix

Montag, 16. Dezember 2024: 20.25 - 21.25 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 17. Dezember 2024: 0.40 - 1.40 Uhr, 3sat

Montag, 6. Januar 2025: 9.30 - 10.30 Uhr, phoenix

Zum anderen können Sie sich die Tatsache zunutze machen, dass der Stream der Folge in der ARD-Mediathek Ihnen jederzeit abrufbar zur Verfügung steht.

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Die nächste neue Folge von „Caren Miosga“ gibt es erst im neuen Kalenderjahr 2025. Diesen Termin können Sie sich aber bereits jetzt merken:

Sonntag, 12. Januar 2024: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 19. Januar 2024: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 26. Januar 2024: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD