„Caren Miosga“: Diese Gäste debattierten gestern am 24. November über die Neuwahlen

Anfang des Jahres startete Moderatorin Caren Miosga ihre gleichnamige Polit-Talkshow im Ersten. Nachdem die Fernsehsprecherin zuvor jahrelang die Tagesthemen moderiert hatte, übernahm sie im Januar 2024 die Show von ihrer Vorgängerin Anne Will und erörtert seitdem wöchentlich aktuelle politische Themen mit passenden Gästen.

Nachdem es zuletzt einige Ausfälle gab, ging die Sendung gestern am 24. November mit einer neuen Ausgabe weiter. Um welches Thema drehte sich die Diskussion diesmal? Welche Gäste waren zu erwarten und wo wurde die Show übertragen? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Thema bei „Caren Miosga“ am 24. November 2024

Das Thema der gestrigen Sendung lautete: „Vor den Neuwahlen – wie grün wird die Zukunft, Herr Habeck?“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zieht nach dem Scheitern der Ampel-Koalition als grüner Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf. Noch vor wenigen Jahren galt der Einzug der Grünen ins Kanzleramt als durchaus realistisch, mittlerweile ist dieses Szenario allerdings in weite Ferne gerückt.

Habecks Partei steht konkret vor folgender Herausforderung: Neben dem Klimawandel bestimmen inzwischen Kriegsangst und Wirtschaftskrise die Sorgen in unserer Gesellschaft. Deutschland selbst sucht zudem nach seiner künftigen Rolle in einer sich rasant verändernden Welt. Haben die Grünen und ihr Kandidat überzeugende Antworten auf die wichtigen Fragen der Zukunft?

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 24. November 2024

Folgende drei Gäste waren laut Ankündigung der ARD in der gestrigen Ausgabe der Talkshow mit dabei:

Robert Habeck: Bündnis 90/ Die Grünen, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Ursula Weidenfeld: Wirtschaftsjournalistin

Albrecht von Lucke: Politologe und Publizist

Übertragung von „Caren Miosga“ im TV und Stream

Die Talkshow „Caren Miosga“ lief gestern Abend zur gewohnten Sendezeit ab 21.45 Uhr im Ersten. Außerdem gab es wie üblich parallel zum linearen TV-Programm einen Live-Stream der ARDARD ieser war direkt auf der Seite des Senders zu finden.

Wiederholung von „Caren Miosga“ vom 24. November 2024

Sollten Sie die aktuelle Folge verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Zum einen wird die Folge gleich mehrfach im TV wiederholt und zum anderen ist die Sendung auch nach der Ausstrahlung jederzeit kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar.

Hier wird die Folge vom 24.11.24 wiederholt:

NDR: Montag, 25.11.24, 0.55 Uhr

ARD: Montag, 25.11.24, 3.15 Uhr

phoenix: Montag, 25.11.24, 9.30 Uhr

tagesschau24: Montag, 25.11.24, 20.15 Uhr

3sat: Dienstag, 26.11.24, 2.05 Uhr

Sendetermine von „Caren Miosga“ in der ARD

„Caren Miosga“ läuft normalerweise sonntagsabends im Programm der ARD. Da für das Jahr 2024 insgesamt jedoch nur dreißig Sendetermine geplant sind, gibt es folgerichtig nicht jeden Sonntag eine neue Ausgabe der Talkshow zu sehen.

Dies sind die Sendetermine der nächsten Folgen:

1. Dezember 2024: 21.45 Uhr, ARD

8. Dezember 2024: 21.45 Uhr, ARD

15. Dezember 2024, 21.45 Uhr, ARD

Das ist die Moderatorin Caren Miosga

Im Laufe ihrer Karriere war Caren Miosga bereits beim Radio Schleswig-Holstein und Hamburg tätig, anschließend übernahm sie einen Job beim Sender RTL-Nord. Neben ihrem Studium der Slawistik und Geschichte hatte sie außerdem eine Stelle als Reiseleiterin in Russland und war dort auch für den Hörfunk zuständig. Ende der Neunziger ging Miosga dann zum NDR. Dort moderierte sie das „Kulturjournal“ und das Medienmagazin „Zapp“. 2006 wechselte die Moderatorin zur ARD, wo sie zunächst „ttt- titel, thesen, temperamente“ moderierte. Nur ein Jahr später wurde sie bei selbigem Sender Nachfolgerin von Anne Will und moderierte von da an sechzehn Jahre lang die Tagesthemen im Ersten.