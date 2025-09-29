„Caren Miosga“ gestern am 28. September 2025: Gäste zum Thema Außenpolitik

Die politische Talkshow „Caren Miosga“ ist das Nachfolge-Format von „Anne Will.“ Seit dem 21. Januar 2024 läuft die Sendung, die von der Journalistin Caren Miosga moderiert wird, sonntagsabends im Programm der ARD. Jedoch nur unregelmäßig – pro Jahr gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Folgen. Das Konzept von „Caren Miosga“ weist starke Parallelen zu dem von „Anne Will“ auf: In jeder Folge widmet sich die Moderatorin gemeinsam mit verschiedenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft aktuellen Themen, welche ebendiese Bereiche abdecken. Miosga selbst ist schon lange ein bekanntes Gesicht in der Branche, präsentierte zuvor sechzehn Jahre lang die „Tagesthemen“.

Ihr nach ihr benanntes Talkformat wird von ihrer eigenen Produktionsfirma produziert, der MIO Media GmbH, in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Insgesamt waren für das vergangene Jahr 2024 dreißig Ausgaben geplant, im aktuellen Kalenderjahr 2025 erhöhte der NDR die Anzahl der einzelnen Sendungen auf zweiunddreißig. Grund dafür war die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025. Nach einer längeren Sommerpause meldete sich „Caren Miosga“ vor kurzem wieder zurück im sonntäglichen TV-Programm.

Worum ging es in der gestrigen Folge vom 28.9.25? Wie lautete das Thema der neuesten Ausgabe von „Caren Miosga“ und welche Gäste waren diesmal im Studio zugegen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ gestern am 28. September 2025

Die gestrige Ausgabe von „Caren Miosga“ beschäftigte sich vor allem mit folgender Frage, die gleichzeitig auch der Titel der Folge ist: „Braucht Deutschland eine neue Außenpolitik, Herr Wadephul?“ Konkret bedeutete das Folgendes – die deutsche Außenpolitik steht unter Druck, die regelbasierte liberale Weltordnung gerät ins Wanken und Europa muss seine Rolle neu definieren. Insbsondere das aggressive Vorgehen Israels im Gazastreifen empört viele europäische Staaten. Als Reaktion darauf erkennen immer mehr Länder Palästina als Staat an.

Auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steigt der Druck seitens der USA auf Europa, entschiedener gegen Russland vorzugehen und geschlossener zu handeln. Vor allem von Deutschland wird Führung erwartet. Wie viel Spielraum bleibt der Bundesregierung zwischen historischer Verantwortung, aktuellen Krisen und dem Anspruch, Europa zu einen? Und welche Rolle kann Deutschland in einer Weltordnung spielen, die zunehmend von Machtpolitik geprägt ist? Diese und weitere Fragen diskutierte Caren Miosga in der neuen Folge mit ihren Gästen.

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 28. September 2025

Folgende Gäste waren gestern am 28. September 2025 bei „Caren Miosga“ im Studio mit dabei:

Johann Wadephul: Bundesminister des Auswärtigen, CDU

Daniela Schwarzer: Politikwissenschaftlerin, Bertelsmann Stiftung

Christoph von Marschall: Journalist, Tagesspiegel

Wadephul, der im Titel der Folge angesprochen wird, gilt als erfahrener Außenpolitiker, der eine prägende Stimme in der Sicherheits- und Europapolitik ist. Als neuer Außenminister muss er sich sofort inmitten eskalierender Krisen behaupten: Russland treibt seinen Angriffskrieg in der Ukraine voran, während im Nahen Osten Israels Offensive im Gazastreifen unvermindert anhält.

Übertragung von „Caren Miosga“ gestern im TV und Live-Stream

Die ARD zeigte am gestrigen Abend ab 21.45 Uhr eine neue Ausgabe der Talkshow „Caren Miosga“. Dabei erfolgte die Übertragung wie üblich sowohl im Fernsehen als auch online. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Sendung in der Regel über den kostenlosen Live-Stream in der ARD-Mediathek abrufbar.

„Caren Miosga“ gestern am 28. September 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Im Anschluss an die reguläre TV-Ausstrahlung steht die neueste Folge von „Caren Miosga“ in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Zudem sind gleich mehrere Wiederholungen im linearen Fernsehprogramm eingeplant. Eine Übersicht der insgesamt fünf Wiederholungstermine haben wir hier für Sie:

Montag, 29.9.25: 0.25 bis 1.25 Uhr, NDR

Montag, 29.9.25: 2.35 bis 3.35 Uhr, ARD

Montag, 29.9.25: 9.30 bis 10.30 Uhr, phoenix

Montag, 29.9.25: 20.30 bis 21.30 Uhr, tagesschau25

Dienstag, 30.9.25: 1.05 bis 2.05 Uhr, 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es auch in diesem Jahr nur eine überschaubare Anzahl an neuen Folgen von „Caren Miosga“. Dies hier sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Sonntag, 5.10.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 12.10.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 19.10.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 2.11.25: 21.45 Uhr, ARD