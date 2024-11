Carlo Ljubek wird neuer Kommissar beim München-Tatort

Der „Tatort“ München hat einen neuen Kommissar: Ab 2026 steht der Schauspieler Carlo Ljubek als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak vor der Kamera. Das gab der Bayerische Rundfunk (BR) am Montagabend in einer Mitteilung bekannt.

Schon länger war öffentlich gewesen, dass sich die bisherigen Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verabschieden werden. Nach BR-Angaben werden sie noch fünfmal im „Tatort“ zu sehen sein und dann nach 100 gemeinsamen Fällen aufhören. Ferdinand Hofer bleibt dagegen als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann mit von der Partie. Den ersten Fall soll das neue Team voraussichtlich Ende 2025 drehen.

Neuer Tatort-Kommissar in München: Das ist Carlo Ljubek

Carlo Ljubek spielte zuletzt Hauptrollen in der Netflix-Serie „Schlafende Hunde“, in Caroline Links ZDF-Serie „Safe“ und im Kinofilm „Alle die du bist“. Ljubek ist 1976 in Bocholt geboren, hat kroatische Wurzeln und ist 48 Jahre alt. „Tatort-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung! Zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten“, wird der Schauspieler in der Mitteilung zitiert. Er erklärte demnach weiter: „Mit 16 bin ich nach München zu meinem Vater gezogen, habe bei TSV 1860 Fußball gespielt, später an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel studiert. Ich freue mich sehr auf die Stadt und diese spannende Reise! Mit dem Tatort-Redakteur Cornelius Conrad habe ich einen so inspirierenden und begeisterten Menschen kennengelernt.“

Ljubek habe mit Conrad bereits die ersten Gespräche geführt und könne es „kaum erwarten, zusammen mit meinem Spielpartner Ferdinand Hofer die Ermittlungen aufzunehmen“.