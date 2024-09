Schlagersängerin Caterina Valente ist tot

Die italienisch-französische Sängerin, Gitarristin und Tänzerin Caterina Valente ist tot. Wie es auf ihrer Facebook-Seite heißt, ist sie am Montag friedlich in ihrem Haus in Lugano eingeschlafen und eines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt. „Auf Wunsch der Verstorbenen wurde die Beerdigung in strikter Privatsphäre abgehalten, und es wird keine weiteren Zeremonien oder Gedenkfeiern geben“, schrieb ihr Team auf Facebook.

Caterina Valente ist tot – sie stand bereits im Alter von fünf Jahren auf der Bühne

Valente wurde am 14. Januar 1931 in Paris als viertes Kind von Maria und Giuseppe Valente, zwei italienischen Musikern, geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren stand sie auf der Bühne. Später trat sie in Pariser Clubs auf. In den 50er und 60er Jahren wurde sie mit ihren Liedern „Ganz Paris träumt von der Liebe“, ihrer Version des Cole-Porter-Songs „I love Paris“ sowie „Tschau, Tschau Bambina“, „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ und „Quando, quando, quando“ berühmt.

Ihre größte Fangemeinde fand Valente in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie führte durch Silvesterpartys, hatte ihre eigene „Caterina Valente-Show“ und war Gast in Sendungen wie „Musik ist Trumpf“ oder „Der Goldene Schuss“. In den USA schaffte sie den Durchbruch mit dem Song „Malagueña“. Sie stand dort mit Dean Martin, Danny Kaye, Perry Como und Bing Crosby auf der Bühne.