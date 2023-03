König Charles: Das sind seine Gäste beim Staatsbankett in Berlin

König Charles und seine Frau Camilla kommen für drei Tage nach Deutschland. Am Mittwoch findet ein Staatsbankett im Schloss Bellevue statt – mit vielen prominenten Gästen.

Zum ersten Mal ist Charles als König zu Gast in Deutschland. Großbritanniens neuer Monarch reist mit seiner Ehefrau Camilla in die Bundesrepublik, wo sie drei Tage verbringen werden. Es ist die erste Auslandsreise seit dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. Als Höhepunkt von Charles Deutschlandbesuch gilt das Staatsbankett im Schloss Bellevue am Mittwochabend.

König Charles in Berlin: Gäste beim Staatsbankett

Lange wurde über die Gästeliste der Veranstaltung spekuliert, jetzt hat die Bild über die mutmaßlichen Gäste berichtet. Aus der Politik sollen neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner Partnerin Daniela Schadt, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen. Überraschend fehlen soll Bundeskanzler Olaf Scholz. Weshalb er nicht dabei ist, sei nicht bislang bekannt.

Auch Campino, der Sänger der Toten Hosen, der die britische Staatsbürgerschaft besitzt, und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse sollen dabei sein. Charles und Camilla sollen Fans der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" sein, bei der Mabuse auch in der Jury sitzt. Zudem seien der Architekt David Chipperfield, der Bildhauer Tony Cragg und Biontech-Chefin Özlem Türeci eingeladen. Nach Angaben der Bild sei es aufwendig gewesen, die Gästeliste zusammenzustellen. Es hätte einige Absagen gegeben.

Charles bei Staatsbankett in Berlin: Was gibt es zu essen

Die prominenten Gäste dürfen sich beim Staatsbankett auf ein Drei-Gänge-Menü freuen. Laut Bild gibt es zur Vorspeise einen gebeizten Karpfen mit Erfurter Blumenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind. Als Hauptgericht werde ein Weidehuhn mit Pilzen und ein Spinat-Törtchen mit Wurzelwerk und Pilzen aufgetischt, bevor es zum Nachtisch eine Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck gibt.

