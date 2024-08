«Bauch Beine Po» von Shirin David wieder Nummer eins

Frauen dominieren in dieser Woche die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts: Zum fünften Mal in Folge verteidigt Shirin David mit ihrem frisch gekürten Sommerhit «Bauch Beine Po» die Nummer eins der Single-Charts.

Bei den Alben hat Popmusikerin Ayliva aus Recklinghausen die Nase vorn - wie bereits in der Woche zuvor belegt sie mit ihrem dritten Album «In Liebe» Platz eins, wie GfK Entertainment mitteilte. Dahinter folgen lauter Neu-Einsteiger: Die Indie-Rockband Leoniden mit ihrer Platte «Sophisticated Sad Songs» landen auf Platz zwei, Sabrina Carpenter mit «Short N' Sweet» belegt die Drei. Louis Tomlinson («Live») folgt auf der Vier und Mono Inc. landen mit «Symphonic Live - The Second Chapter» auf Platz fünf.

Unter den Neu-Einsteigern der Album-Charts gibt es in dieser Woche übrigens ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus dem Pop-Universum zu feiern: So schaffen es die Gallagher-Brüder der britischen Band Oasis nach der Nachricht ihrer Wiedervereinigung mit ihrem Album «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 - darauf unter anderem ihr Hit «Wonderwall» - auf Platz 77.

«In der Kürze der Zeit ist der Wiedereinstieg ganz ordentlich», kommentiert GfK. Man darf gespannt sein, ob in der nächsten Woche noch das eine oder andere Album der Band nachrückt.

Bei den Single-Charts landen in dieser Woche wie auch die Woche zuvor Ayliva & Apache 207 mit «Wunder» vor Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii mit «Move». Von Platz drei auf die vier fällt diese Woche Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me». Platz fünf geht an Sabrina Carpenter und ihre Single «Espresso».