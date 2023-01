Schauspielerin Christina Drechsler ist tot

Christina Drechsler ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Die Schauspielerin nahm Rollen in zahlreichen bekannten TV-Produktionen ein. Ihr Herz gehörte aber der Theaterbühne.

Christina Drechsler ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 41 Jahen. Das teilte ihr Kollege Sabin Tambrea am Mittwoch bei Instagram mit. Details zu den Todesumständen wurden zunächst nicht bekannt. Tambrea postete mehrere Bilder von Drechsler, welche sie auf der Theaterbühne zeigen. "Ach Christina. So viele hast du verzaubert, mit deiner sanften Seele. Mit deinem kompromisslos abgrundtiefen Spiel. Deiner Selbstaufgabe für das Unerreichbare, wonach wir alle streben, solange unsere Flügel noch nicht von der Realität gestutzt worden sind", schrieb er in dem emotionalen Beitrag: "Deine Flügel hast du bis zuletzt behalten, mögen sie dich auf deiner Reise so sanft tragen, wie du unsere Bewunderung zum Schweben gebracht hast, durch unzählige, unvergessliche Theateraugenblicke. Gute Reise. Christina Drechsler 1982-2023."

Christina Drechsler ist tot: Bekannt aus "Stromberg", "In aller Freundschaft" und "Polizeiruf 110"

Die Schauspielerin wurde 1982 in Berlin geboren. Drechsler war bereits als Teenagerin das erste Mal im Fernsehen zu sehen. Im Alter von 15 Jahren stand sie für das RTLzwei-Format "Alle zusammen, jeder für sich" vor der Kamera. Sie machte Abitur und studierte anschließend an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.

Im Laufe ihrer Karriere nahm sie Rollen in erfolgreichen Fernsehserien wie "Stromberg", " Polizeiruf 110" und "In aller Freundschaft" ein. Sie spielte auch bei dem Drama "Die Unsichtbare" von Christian Schwochow mit. Für ihre Darbietung wurde sie 2012 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Tod von Christina Drechsler: Ihr Herz gehörte der Theaterbühne

Auch wenn Drechsler in vielen TV-Produktionen zu sehen war, gehörte ihr Herz vor allem der Theaterbühne. Sie ergatterte noch vor ihrem Abschluss an der Hochschule für Schauspielkunst ein festes Engagement im Berliner Ensemble. Bei diesem blieb sie zehn Jahre lang und verließ es erst 2013.

Im Rahmen ihres Engagements spielte Drechsler Rollen in "Faust", bei "Gretchen" und in der "Dreigroschenoper". 2005 erhielt sie den Daphne-Preis der TheaterGemeinde Berlin, welcher für "herausragende schauspielerische Leistungen" verliehen wurde.

