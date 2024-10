Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt wieder. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 7,9 COVID-19-Fällen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Wer ist in den vergangenen Wochen gestiegen, teilt das Bundesministerium für Gesundheit mit.

Bei Alten ist die Corona-Inzidenz besonders hoch

Die höchste Corona 7-Tage-Inzidenz hat Sachsen-Anhalt. Dort liegt der Wert bei 14,5. Bayern ist das Bundesland mit der dritthöchsten Corona-Inzidenz. Die Zahl liegt bei 13,2 und ist somit in den vergangenen vier Wochen gestiegen. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Am höchsten ist die Inzidenz in Deutschland bei alten Menschen. In der Altersgruppe der über 80-Jährigen liegt der Wert bei 34,3.

Die Hospitalisierungen mit Corona nehmen zu

Zudem steigt die Zahl der Menschen, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen. In den vergangenen 7 Tagen waren es 2,1 Hospitalisierungen mit COVID-19 je 100.00 Einwohner und Einwohnerinnen. Auch hier sind besonders die über 80-Jährigen betroffen. In ihrer Altersgruppe sind es 13 Hospitalisierungen pro 100.000 Personen. Gemessen werden nicht nur Krankenhausaufnahmen aufgrund von COVID-19, sondern kann auch Aufnahmen, die nur in Zusammenhang mit Corona stehen. Knapp ein Drittel der aktuell 329 Patienten und Patientinnen, die sich wegen Corona auf der Intensivstation befinden, sind über 80-Jahre alt.

Die Todesfälle aufgrund Corona-Erkrankungen steigen

In der vergangenen Woche gab es 87 Todesfälle aufgrund von COVID-19-Erkrankungen. Die Zahl steigt seit einigen Wochen. Seit Beginn der Pandemie starben in Deutschland 184.160 Menschen an oder mit Corona.

Die Corona-Viruslast im Abwasser steigt ebenfalls. Eine hohe Viruslast im Abwasser lässt zwar grundsätzlich auf eine hohe Anzahl Infizierter schließen, eine Inzidenz lässt sich jedoch hieraus nicht ableiten. Dennoch hilft das Abwassermonitoring, die Verbreitung von Viren wie dem Coronavirus einzuschätzen, da die wenigsten sich noch offiziell testen.

Für wen lohnt sich eine Corona-Auffrischungsimpfung?

Die Ständige Impfkomission (STIKO) empfiehlt allen Risikogruppen jährlich eine Corona-Auffrischungsimpfung. Diese sollte idealerweise im Herbst verabreicht werden. Vor allem für Menschen ab 60 Jahren wird eine Impfung empfohlen.