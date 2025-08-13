„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Das sind die Kandidaten in Staffel 10

„Das Sommerhaus der Stars“ gehört seit 2016 zum festen Repertoire des Senders RTL. Neun Staffeln des Reality-TV-Formats wurden bislang produziert und ausgestrahlt, ab September 2025 geht die zehnte Staffel auf Sendung. Änderungen am bewährten Konzept gibt es auch diesmal nicht: Acht mehr oder weniger bekannte Promi-Paare ziehen in die Bauernhof-WG im beschaulichen Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Dort müssen sie mehrere Wochen lang gemeinsam auf engem Raum leben, bei verschiedenen Spielen und Challenges gegeneinander antreten, mit wenig Privatsphäre und Luxus auskommen und gleichzeitig versuchen, sich nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Letzteres fällt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfahrungsgemäß besonders schwer. Von Zeit zu Zeit werden Paare rausgewählt – wer bis zuletzt übrig bleibt, erhält den prestigeträchtigen Titel „Promipaar des Jahres“ sowie eine Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 10 von „Das Sommerhaus der Stars“? Woher kennt man sie bereits? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Paare der neuen Staffel finden Sie hier in diesem Artikel.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Kandidaten in Staffel 10 - diese Paare sind dabei

Folgende Promi-Paare kämpfen bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 um den Sieg:

Tommy Pedroni & Paulina Ljubas

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tommy (30) und Paulina (28) sind seit November 2023 ein Paar. Die beiden lernten sich bei „Germany Shore“ kennen, nachdem sie zuvor bereits an verschiedenen Reality-TV-Formaten teilgenommen hatten. Mittlerweile leben der ehemalige Profischwimmer und die einstige „Köln-50667“-Darstellerin gemeinsam in Tommys Heimat Nizza. Die beiden verbinden gleich mehrere Gemeinsamkeiten: Sie sind ehrgeizig, schlechte Verlierer und lieben Probleme, solange diese sie nicht selbst betreffen. „Wir haben schon eine gewisse Vorliebe dafür, wenn‘s bei anderen kracht“, so Tommy, der überdies seine ganz eigene Art hat, mit Regeln umzugehen: „Wenn jemand Regeln aufstellt, halte ich mich aus Prinzip nicht dran, um die Leute zu nerven.“

Jochen & Tina Horst

Jochen und Tina Horst. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Schauspieler Jochen Horst (63) und seine Gattin Tina (52) gehen schon seit über 25 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juli 2000 kamen sie zusammen, im November 2002 gaben sie sich das Ja-Wort. Das Paar hat einen Sohn, mit dem sie schon auf Mallorca, in Deutschland und in den Niederlanden lebten. Inzwischen haben die Horsts ihre Zelte in der Schweiz aufgeschlagen. „Sozialexperimente finde ich extrem spannend“, sagt Jochen, der vor allem durch seine Rolle als Kommissar „Balko“ größere Bekanntheit erlangte. Seine Frau Tina beschreibt sich selbst derweil als sensibel und kontrolliert, zudem sei „Geduld nicht ihre größte Stärke“, wie sie RTL gegenüber verriet.

Silva Gonzalez & Stefanie Schanzleh

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Silva (46) und Stefanie (37) lernten sich 2014 kennen, als Letztere durch ein Casting zu den „Hot Banditoz“ kam. Silva war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2004 mit dreijähriger Unterbrechung Teil der Band. Im Herbst 2016 sprang der Funke zwischen den beiden über, nachdem es zuvor schon länger zwischen ihnen geknistert hatte. Zusammen haben Silva und Stefanie drei Kinder, allerdings trennten sich im März 2022 dennoch ihre Wege, sowohl beruflich als auch privat. Dieser Bruch sollte jedoch nicht von Dauer sein: Bei „Prominent getrennt“ näherten sich die beiden wieder an, seit Anfang 2025 sind sie offiziell wieder liiert. Nun steht für sie der ultimative Beziehungstest im Sommerhaus an. Silva und Stefanie sind sich sicher: „Wir werden gewinnen, weil wir fit, stark und vertraut miteinander sind!“

Hanka Rackwitz & Pierre

Hanka Rackwitz und Pierre. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Früher hatte ich das Sommerhaus immer abgelehnt, wegen der Enge, dem Schmutz, dem Gruppenzwang. Aber heute? Heute kann ich alles!“ Mit dieser Einstellung nimmt Hanka Rackwitz (56) die Herausforderung an, gemeinsam mit ihrem Partner Pierre (54), der laut ihr „keine Angst vor dem Unbekannten“ hat. Die beiden sind seit September 2024 wieder ein Paar, zuvor waren sie etwa zehn Jahre lang liiert, ehe sie sich 2017 trennten. Pierre, der in der Welt des Reality-TV nicht so präsent ist wie seine Partnerin, hat eine sehr pragmatische Haltung zum Sommerhaus: „Wenn wir durch so eine Extremsituation wie im Sommerhaus Stress bekommen oder uns gar trennen, dann ist das vielleicht sogar besser, als ewig an einer Illusion festzuhalten.“

Ryan Wöhrl & Lina

Ryan Wöhrl und Lina. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir beim Sommerhaus mitmachen?!“ Content Creator Ryan Wöhrl (23) und seine Freundin Lina (25) sind laut eigenen Angaben Stubenhocker, weshalb ihr Aufenthalt in der Promi-WG in Bocholt-Barlo eine besondere Umstellung für sie beide sein dürfte. Seit Mai 2024 sind sie offiziell ein Paar, wohnen mittlerweile zusammen und geben auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Beziehungsalltag. Während Ryan bereits an Shows wie „Are you the One?“ und „Germany‘s Next Topmodel“ teilnahm, bringt Lina noch nicht ganz so viel TV-Erfahrung mit. Für die Influencerin wird „Das Sommerhaus der Stars“ somit nicht nur die erste Reality-Show mit ihrem Partner, sondern auch eine neue Herausforderung für sich selbst.

Edda & Michael

Edda und Michael. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Influencerin Edda (24) und ihr Freund Michael (27) sind seit April 2024 in einer Beziehung. Sie lernten sich im Rahmen einer Reality-TV-Show kennen, nämlich bei „Ex on the Beach“. Mehr als ein Flirt entstand während ihrer Zeit dort nicht, da Micha die Sendung vorzeitig verlassen musste, doch danach meldete er sich bei Edda – der Rest ist Geschichte. Das Paar hat bereits eine Zeit lang zusammengewohnt, allerdings funktionierte das nicht so gut, weshalb eine räumliche Trennung folgte. Trotz allem halten sich Edda und Micha für ein unschlagbares Team und haben vor allem dasselbe Ziel vor Augen: Gewinnen.

Tara Tabitha & Dennis Lodi

Tara Tabitha und Dennis Lodi. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„In unserer Beziehung habe ich tatsächlich oft eine kürzere Zündschnur und reagiere schnell emotional“, so Tara (32), die mit ihrem Freund Dennis (30) seit Februar 2025 liiert ist. Genau wie sie ist er im Reality-TV kein unbekanntes Gesicht: Er sammelte bereits Kameraerfahrung bei „Make Love, Fake Love“, fiel dort vor allem durch seine lockere Art auf. „Mein Plan fürs Sommerhaus? Keinen Plan haben!“, erläutert Dennis seine ausgeklügelte Strategie für die Zeit in Bocholt-Barlo, die ihm einiges abverlangen dürfte, denn: „In Spielsituationen neige ich dazu, laut zu werden.“ Dennoch sind er und Tara sich sicher, dass sie sich gut ergänzen und es im Sommerhaus weit bringen können.

Marvin Kleinen & Jennifer Degenhart

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Marvin (30) und Jennifer (27) lernten sich 2023 bei „Are you the One?“ kennen und wurden nach der Show ein Paar. Im November desselben Jahres zogen sie zusammen, doch rund ein Jahr später folgte die Trennung. Im Januar 2025 kreuzten sich ihre Wege schließlich wieder bei den Dreharbeiten zu „Ex on the Beach“, seitdem sind Marvin und Jennifer wieder offiziell liiert. „Wir lieben uns sehr und haben nie aufgehört, uns zu lieben“, betont er, während Jennifer ergänzt: „Eine Trennung löst keine Probleme, man muss gemeinsam daran arbeiten.“ Bei „Das Sommerhaus der Stars“ stellen sie ihre Beziehung nun auf die Probe.

Louise Matejczyk & Pascal Zadow

Louise Matejczyk und Pascal Zadow. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Wir wollen gewinnen, wir wollen Eindruck hinterlassen.“ Das Ziel von Louise (36) und Pascal (28) ist somit klar definiert. Die beiden Laiendarsteller lernten sich am Set der Sendung „Köln 50667“ kennen und lieben. Seit Februar 2020 sind sie ein Paar, im Dezember 2023 folgte die Hochzeit. Außerdem sind sie Eltern einer gemeinsamen Tochter. Dass sie ein Altersunterschied von acht Jahren trennt, ist für Louise und Pascal gar kein Problem. Sie nehmen als Nachrücker-Paar an „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 teil und sind guter Dinge, was ihre Chancen auf den Sieg angeht. „Die Einzigen, die uns aufhalten können, sind wir selbst“, so Pascal.

Sarah Joelle Jahnel & Ersin

Sarah Joelle Jahnel und Ersin. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sarah Joelle (36) und ihr Freund Ersin (37) sind das zweite Nachrücker-Paar im diesjährigen „Sommerhaus der Stars“. Kennengelernt haben sich die beiden, als Sarah während der Corona-Pandemie mit ihrer Tochter in Dubai lernte und dort durch Zufall auf Ersin traf. Dabei stellten die beiden fest, dass sie nicht nur aus derselben Gegend kommen, sondern sich zwölf Jahre zuvor bereits auf einer Party über den Weg gelaufen waren. Trotz einer zwischenzeitlichen Trennung sind die beiden heute ein Paar, gehen seit Januar 2022 gemeinsam durchs Leben. Für beide wird das Sommerhaus zum ultimativen Beziehungstest. Sarah bringt es auf den Punkt: „Das ‚Sommerhaus‘ kann uns als Paar entweder wieder näher zusammenbringen oder eben auch komplett auseinanderreißen.“