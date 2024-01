"Beverly Hills"-Schauspieler David Gail im Alter von 58 Jahren gestorben

Der Schauspieler David Gail ist im Alten von 58 Jahren gestorben. Er war aus den Serien "Beverly Hills, 90210" und "Port Charles" bekannt.

Der "Beverly Hills, 90210"-Schauspieler David Gail ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Schwester Katie Colmenares. "Ich vermisse dich jede Sekunde eines jeden Tages", schrieb sie auf Instagram. "Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem du nicht an meiner Seite warst, immer mein Mitstreiter, immer mein bester Freund, bereit, sich allem und jedem mit mir zu stellen." Wann genau Gail starb, ist nicht bekannt. Auch über die Todesursache gibt es noch keine Informationen.

David Gail ist tot: Bekannt aus "Beverly Hills, 90210" und "Port Charles"

Gail stammt aus Tampa im US-Bundesstaat Florida, wo er 1965 geboren wurde. Er arbeitete Mitte bis Ende der 90er Jahre als Fernsehschauspieler. In "Beverly Hills, 90210" spielte er den verlobten von Shannen Doherty und im "General Hospital"-Spinoff "Port Charles" Dr. Joe Scanlon. Gail trat zudem in den Serien "Robin's Hoods" und "Savannah" auf. Auch in "Matlock" und "Mord ist ihr Hobby" hatte er Auftritte.

Zudem ist er in mehreren Filmen zu sehen. 2002 hatte er eine Rolle in der Liebeskomödie "Blending All the Rules". Zwei Jahre später war er in "Das perfekte Paar" zu sehen. Zuletzt verlieht Gail einer Figur eines Videospiels seine Stimme.

