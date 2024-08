Instagram-Account von DAZN doch nicht gehackt

Am Donnerstag hat der Instagram-Account des Sport-Streaminganbieters DAZN den Anschein geweckt, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Mehrere untypische Posts enthielten Hinweise darauf, dass sich jemand illegal Zugang zu dem Unternehmenskonto verschafft hatte. Immer wieder waren in Beiträgen oder neuen Profilbildern Anspielungen auf die Schweiz eingebunden.

Angeblicher DAZN-Hacker griff Unternehmenskonto auf Instagram an

Der vermeintliche Hackerangriff startete ungefähr um zehn Uhr morgens, als das DAZN-Konto auf Instagram einen Screenshot einer IPhone-Notiz veröffentlichte, auf dem sich über das Passwort des Accounts lustig gemacht wurde. Der angebliche Hacker schrieb: „Wie einfach wollt ihr es einem machen? Passwort DAZN2024!“

Kurz darauf fragte der vermeintliche Angreifer nach einem neuen Profilbild für das Unternehmenskonto und postete als Beispiel ein Foto des Schauspielers Álvaro Morte. Der Spanier wurde durch seine Rolle als Chef einer Gruppe von Bankräubern in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ bekannt.

Hackerangriff war nur Werbeaktion für Schweiz-Angebot des Streamingdienstes DAZN

Immer wieder spielte der angebliche Hacker auf die Schweiz an. Zum Beispiel wurde das Profilbild in die Nationalflagge des Landes geändert. In einem anderen Post wurde außerdem angekündigt, den Namen des Unternehmenskontos auf Instagram von dazn_de in dazn_ch zu ändern. In späteren Posts gab sich der vermeintliche Hacker dann auch zu erkennen – als der schweizer Fußball-Nationalspieler Breel Embolo.

Am Abend wurden schließlich die Hintergründe der Aktion offengelegt. Mit den wiederholten Anspielungen auf die Schweiz wollte der Streaminganbieter den Saisonstart der Ligue 1 und Serie A ankündigen. Erstmals zeigt DAZN die französischen und italienischen Top-Fußballligen exklusiv in der Schweiz.