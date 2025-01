«Vorfreude» vor Eishockey-Fest im Frankfurter Fußballstadion

Eishockey-Spektakel statt Fußball-Bundesliga, Puck statt Ball, Löwen statt Eintracht - am Wochenende herrscht in der Frankfurter Arena ausnahmsweise mal Eiszeit. Die Löwen Frankfurt empfangen die Adler Mannheim zum Winter Game der Deutschen Eishockey Liga. «Jetzt wird es auch Zeit, dass das Baby dann wirklich am 4. Januar auf die Welt kommt», sagte Andreas Stracke, Gesellschafter der Löwen, voller Euphorie vor dem Duell am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport).

Die Profis beider Clubs erwartet eine Gänsehaut-Atmosphäre unter freiem Himmel. Nach Angaben der Verantwortlichen werden mehr als 40.000 Zuschauer in die Arena strömen. «Für viele ist es das erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal. Da muss man natürlich alle Emotionen und alle Momente genießen», sagte Mannheims Nationalstürmer Matthias Plachta über das Freiluftspiel.

Für Plachta, der schon an zwei Winter Games teilgenommen hat, ist die große Unbekannte im Vergleich zu einem normalen Spiel unter dem Hallendach das Wetter. «Man weiß nie, was es für ein Wetter geben wird», sagte er. «Das macht das Ganze auch ein bisschen aufregend.» Im Endeffekt gehe es aber wie bei jedem anderen Spiel in der DEL-Hauptrunde um Eishockey und vor allem drei Punkte, wie der 33-Jährige betonte.

Winter Game erstmals in Frankfurt

Die Partie ist das sechste Winter Game in der Geschichte der DEL. Die Premiere gab es 2013 in Nürnberg, danach folgten Düsseldorf (2015), Sinsheim (2017) und zweimal Köln (2019 und 2022). Nun also ist erstmals Frankfurt an der Reihe. Die Mainmetropole hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen Düsseldorf durchgesetzt. «Die Vorfreude ist groß», sagte Löwen-Verteidiger Kevin Maginot.

Für den 30-Jährigen ist das Aufeinandertreffen mit den Adlern unabhängig von der Kulisse immer etwas Besonderes. Der Defensivspieler wurde in der Quadratestadt geboren und ist dort aufgewachsen. Er sei in Mannheim immer noch «fest verwurzelt», erklärte Maginot. «Ich wohne auch noch fest in Mannheim, wenn gerade keine Saison ist. Mein Opa hat für Mannheim gespielt. Trotz allem bin ich eishockeytechnisch Frankfurter, ich bin am Samstag Frankfurter und ich bin von August bis April Frankfurter.»

Rahmenprogramm mit Michael Schulte

Während für Maginot und Co. der volle Fokus dem Spiel gilt, dürfen sich die Zuschauer auf mehr als Eishockey freuen. Denn zum DEL-Winter-Game gehört auch immer ein ausgiebiges Rahmenprogramm. Außer einem Eisfußballspiel mit Legenden von Eintracht Frankfurt wird unter anderem der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte auftreten.