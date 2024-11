Auf dieser Demenzstation dürfen Bewohner alles tun, wozu sie Lust haben

Schon um vier Uhr morgens hat Friedhelm Lischewski heute in der Küche gefrühstückt. Das zweite Frühstück um acht Uhr. Danach legt er sich auf die Couch im Wohnbereich, bettet seinen dunkelgrauen Haarschopf auf das Polster und schließt seine großen blauen Augen. Unter einer dünnen Decke döst er, hält seinen morgendlichen Mittagsschlaf, während die anderen Bewohner an ihm vorbeilaufen in Richtung Küche.

Lischewski, 76 Jahre alt, war einmal Lehrer, promovierte spät im Leben. Seine Heimat sind die Bücher und Gedanken großer Philosophen. Seine Heimat sind seine eigenen Gedanken. Das Lesen, das Schreiben. Seit er vor einigen Monaten in die Gammeloase gezogen ist, erzählen die Pflegerinnen und Pfleger, sei Lischewski ständig auf der Suche nach seinem Büro gewesen. Vor ein paar Monaten dann lief er einmal ins Wartezimmer der hausinternen Arztpraxis und warf alle raus, die da warteten. Er erklärte den Raum zu seinem Büro, und darin brauche er seine Ruhe. Er müsse den Unterricht vorbereiten. Die Mitarbeiter der Praxis machten mit: Alle sollten in einem anderen Raum darauf warten, dass sie aufgerufen würden.

In der Fachwelt gilt der Ideengeber für die Gammeloase als Punk

In wohl keinem anderen Pflegeheim in Deutschland könnte ein demenzkranker Patient mit so vielen Freiheiten seinen Tag gestalten. In anderen Pflegeheimen gibt es Aufsteh- und Schlafenszeiten, es gibt Essens- und Waschzeiten. Eine Stütze, sagen die einen. Ein Gefängnis, sagen andere.

Die Gammeloase, die wirklich so heißt, ist eine Demenzstation in einem Altenpflegeheim in Marl in Nordrhein-Westfalen, das gerade viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. In der Fachwelt gilt der Ideengeber des Konzepts, der gelernte Altenpfleger und Sozialwissenschaftler Stephan Kostrzewa, als Punk. Die Station ist seine persönliche Utopie. Ein Ort, an dem demente Bewohnerinnen und Bewohner tun und lassen können, was sie wollen. An dem nicht der Dienstplan bestimmt, wann sie aufstehen, wann sie gewaschen werden, essen, womit sie sich beschäftigen. Sondern nur sie selbst. Wenn sie möchten – und das tun sie, erzählt der Wohnbereichsleiter Christian Löbel – trinken sie aus den Milchkännchen auf dem Tisch, essen mit den Händen und stecken sich Besteck in die Unterhose, um es mitgehen zu lassen. Niemand wird sie aufhalten. Morgens sitzen die Pflegerinnen und Pfleger auf dem Flur und warten, bis die Bewohner aufstehen. Das Motto: Wir passen uns an die Demenzkranken an. Nicht umgekehrt.

Das bricht mit Konventionen, mit jahrzehntelang erlernten Routinen der Pflegekräfte. In der stationären Pflege werden Demenzkranke oft bevormundet. Kostrzewas Konzept hat den entgegengesetzten Grundgedanken: Demente Menschen dürfen ihre Autonomie nicht verlieren.

Nur: Wie alltagstauglich ist es, das Wartezimmer einer Arztpraxis leerzuräumen, weil ein Bewohner daraus sein Büro machen will? Oder Frühstück um vier Uhr morgens anzubieten, weil ein Bewohner da eben Hunger hat? Wie viel Selbstbestimmung ist in einem Pflegeheim möglich? Ist die Gammeloase Revolution oder Träumerei? Und was können andere Heime von einem Ort wie diesem lernen?

Die Gammeloase hat denselben Personalschlüssel wie andere Stationen

Nach seinem Schläfchen geht Friedhelm Lischewski in die Küche, ganz langsam, kleine Schritte, das kommt von seiner Parkinson-Erkrankung. „Na, junger Bursche, möchten Sie was essen?“, fragt ihn ein Bewohner. „Frühstück hab ich schon drin. Ich geh in mein Büro“, antwortet Lischewski. Als er den anderen den Rücken zuwendet, liest eine von ihnen am Tisch laut und langsam vor, was auf seiner Strickjacke steht: „Gammeloase, ich muss gar nix.“

Die Pflegerinnen und Pfleger haben Lischewski einen schweren, alten Sekretär in den Raum neben der Küche gestellt. Ein Notizbuch liegt vor ihm aufgeschlagen, er hat ein paar Zeilen darin notiert. Der Tisch ist das einzige Möbelstück im Zimmer. Auf der Fensterbank stehen ein paar Bücher: Bloch, Adorno, Foucault. Seine Denker, sie haben ihn bis hierhin begleitet.

Christian Löbel sagt, die Gammeloase habe denselben Personalschlüssel wie andere Stationen. Sie bekämen keine Fördergelder, hätten kein Extrabudget zur Verfügung. Das Essen komme aus der Großküche zwar immer zur selben Zeit, aber sie haben einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, eine Spülmaschine. Auch die Räumlichkeiten seien nicht besonders. Auf lange Sicht sei nichts an dem Konzept teurer. Es gehe vor allem ums Umdenken.

Im Jahr 2021 schätzte man, dass 1,8 Millionen Menschen in Deutschland mit Demenz leben. Die Zahl wird wahrscheinlich bis 2050 auf 2,8 Millionen steigen, das bringt eine alternde Gesellschaft mit sich. 18,6 Prozent der Menschen mit Demenz leben in Pflegeheimen, macht 334.800 Menschen. Bei den meisten von ihnen gibt es Angehörige, die ihre liebsten Menschen in die Hände der Pflegerinnen und Pfleger geben und sich fragen: Ist meine Frau, meine Mutter, meine Schwester an einem guten Ort?

Viele Pflegerinnen und Pfleger, Expertinnen und Experten berichten davon, dass das System Pflege in Altenheimen, damit auch in Demenzheimen, so nicht mehr tragbar ist. Das Personal, von dem es wie überall in der Pflege zu wenig gibt, hat einen strammen Dienstplan: Körperhygiene, Essen und Tabletten reichen, Protokollieren, und das alles muss zu bestimmten Zeiten erfüllt sein. Kaum Zeit für Zuhören, Dasein, Umarmen. Kaum Zeit für das, was Menschen mit Demenz am meisten bräuchten: Zuwendung und, wie jeder andere Mensch auch, Selbstbestimmung.

Eine Expertin sagt: Das System Altenpflege in Deutschland müsste man eigentlich auf null setzen

Der Begriff „Therapeutisches Gammeln“ sei ihm unter der Dusche eingefallen, erzählt Stephan Kostrzewa. Er habe Gammeln dann nachrecherchiert: ein germanischer Wortstamm, gaman, der „Lust, Spaß, Freude“ bedeutet. Er fand, dass es doch genau das sei, was Demente von ihrer Umgebung brauchen: den Fokus darauf, ihnen das jetzige Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.

Icon Vergrößern Eine Bewohnerin eines Altenheims spielt auf einer Pflegestation das Spiel „Memory" und legt Kartenpaare zusammen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Eine Bewohnerin eines Altenheims spielt auf einer Pflegestation das Spiel „Memory" und legt Kartenpaare zusammen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

Kostrzewa, 58, sitzt an einem der runden Tische im Wohnbereich. Er sagt Dinge wie: „Demenzkranke werden in Heimen getrimmt, um in den Dienstplan zu passen.“ Oder er zitiert den renommierten Pflegewissenschaftler Erwin Böhm: „Wir produzieren in Heimen jeden Tag gut gepflegte Rehabilitationsleichen.“ Heißt: Körperlich sind die Leute top gepflegt. Aber psychisch und sozial sind sie verwahrlost. „Weil die menschliche Zuwendung fehlt, dafür ist kein Platz im Dienstplan.“

Die Gerontologin Stefanie Wiloth hat an der Universität Heidelberg zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz geforscht. Sie sagt: „Das System Altenpflege in Deutschland müsste man eigentlich auf null setzen, und es dann langsam ganz anders wieder aufbauen.“ Das Konzept der Gammeloase findet sie spannend. Nur der Name sei unglücklich gewählt – Gammeloase, damit verstärkten sich eher negative Demenzbilder, meint sie. Nach dem Motto: Die langweilen sich, die sind nicht aktiv.

Icon Vergrößern Autonomie bedeute nicht, dass man die Menschen sich selbst überlässt, sagt ein Mitarbeiter der „Gammeloase“. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Autonomie bedeute nicht, dass man die Menschen sich selbst überlässt, sagt ein Mitarbeiter der „Gammeloase“. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Dabei heißt Autonomie nicht, dass man die Menschen sich selbst überlässt – das betont Christian Löbel. Sie bieten Aktivitäten an. Der Unterschied sei: Der Bewohner entscheidet, ob er oder sie mitmachen möchte. Letztes Jahr zu Weihnachten hat eine Pflegerin einen Adventskranz gebastelt. Weiteres Bastelzeug lag bereit. Die Bewohner hätten mitmachen können. Aber sie wollten nicht. Stattdessen saßen sie im Kreis um die Pflegerin und sahen ihr beim Basteln zu. Das fanden sie viel spannender. „Einfach nur zugucken, das kann doch eine total schöne Beschäftigung sein!“, sagt Löbel.

Fünf Pflegerinnen und Pfleger haben seit Eröffnung der Gammeloase schon gekündigt

Die anderen Stationen im Marler Pflegeheim funktionieren anders, wenn auch das ganze Haus offene Türen hat und bunt dekoriert ist. Sie folgen dem Takt des Dienstes und sind aufgeräumt. In der Gammeloase liegen Klamotten herum, alte Zeitschriften und alles, was die Bewohner so herumtragen. Im Wohnbereich steht ein Snack-Tisch, darauf Erdnussflips und Gummitierchen. An den Stangen im Flur, die eigentlich beim Gehen stützen sollen, hängen Dutzende Handtaschen. Auf einem Regal in der Stationsküche stehen neben Deko-Weihnachtsmännern auch Deko-Osterhasen. Löbel sagt, es mache für Demenzkranke keinen Unterschied, ob Weihnachts- oder Osterzeit sei – warum also die schöne Deko wegräumen? Unordnung nähmen die Pflegerinnen und Pfleger an, sagt er, weil das den Alten gerecht werde. Ihre Grenze sei Dreck – wenn das überhandnehme, schritten sie ein.

Und was, wenn jemand Kette raucht, sich morgens das erste Bier aufmacht und den restlichen Tag nicht mehr aufhört zu trinken? Was, wenn Sucht auf Demenz trifft? „Tja“, sagt Gisela Kreutz, „das ist ein sehr komplexes Thema. Wir können dann mit dem Bewohner sprechen, mit Angehörigen, mit Ärzten. Aber am Ende werde ich niemandem die Zigaretten oder den Alkohol wegnehmen.“

Fünf Pflegerinnen und Pfleger haben seit Eröffnung der Gammeloase schon gekündigt, weil sie nicht mit der Anarchie klarkamen, sagt Löbel. Ulrike Schramm, eine Pflegerin von einer Nachbarstation, die seit 34 Jahren im Beruf ist, sagt: „Ich finde das Konzept toll, aber meins ist es nicht, ich könnte so nie arbeiten. Ich brauche Struktur.“ Scheitert die Freiheit der Bewohner an den Bedürfnissen des Pflegepersonals nach einem strukturierten, übersichtlichen Arbeitstag? Beide Seiten haben Rechte.

„Ich glaube, so eine radikale Veränderung ist ein Problem für viele Pflegekräfte, die den Job über Jahre gemacht haben und einer festgefahrenen Routine folgen“, sagt Stefanie Wiloth. Da müsse ein großer Lernprozess stattfinden, und der erfordere große Offenheit, Experimentiergeist. Vielleicht habe es auch etwas mit Sicherheit und Kontrolle zu tun, an den alten Strukturen festzuhalten, sagt Wiloth. Vielleicht trauten sich die Pflegekräfte nicht zu, mit Situationen umzugehen, die sie schwer vorhersehen könnten, weil eben jeder mache, was er wolle, wo er wolle, wann er wolle. Was, wenn jemand nachts stürzt? Was, wenn jemand wegläuft? Klar, so etwas kann in jedem Pflegeheim passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, je weniger geordnet es zugeht. Je aktiver die Alten sind.

Als Stephan Kostrzewa heute Nachmittag in die Gammeloase kommt, sitzen Lischewski und ein paar andere Bewohner um einen Tisch in der Wohnküche. Ihre Kaffeetassen sind halb leer, auf den Tellern nur noch Kuchenkrümel. Zur Begrüßung legt Kostrzewa Lischewski eine Hand auf die Schulter, sagt: „Na, Häuptling?“

In seinem Buch beschreibt er Menschen mit Demenz als „therapeutisches Freiwild“

So nennt er ihn schon immer, sie kennen sich seit 40 Jahren. Wahrscheinlich gäbe es die Gammeloase ohne Lischewski nicht. Denn er ist es, der Kostrzewa als Jugendlichen unterrichtet hat. Der ihm eine andere Art zu denken beigebracht hat.

Ihre Freundschaft hielt sich über die Jahre. Kostrzewa erzählte Lischewski von seiner Idee, ein Buch über das therapeutische Gammeln zu schreiben. Lischewski war begeistert. Das war genau seine Denkschule – angewendet auf den Bereich der Demenzpflege.

Das Buch nennt Kostrzewa einen „Gegenentwurf zur aktuellen Betreuungspraxis von Menschen mit fortgeschrittener Demenz“. In der Einleitung beschreibt er Menschen mit Demenz als „therapeutisches Freiwild“, rügt „zwangstherapeutische Angebote der Demenzindustrie“, schreibt von „therapeutischem Mumpitz“, „schrulligen und perversen Interventionsformen“. Der Ton: eine Mischung aus Wissenschaft und Polemik.

Das Buch kam im Mai 2023 heraus, fünf Monate nach einer erschütternden Diagnose für Lischewski: Parkinson und eine Demenz, die damit verbunden ist.