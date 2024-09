Protest am Kassel Airport: Klimaschützer beschmieren Fassade

Umweltaktivisten haben am Kassel Airport in Calden für den Stopp der Subventionen für den Flughafen protestiert und dabei die Fassade des Terminals beschmiert. Nach Angaben der Klimagruppe Letzte Generation schrieben sie bei der Aktion in roten Buchstaben «How dare you?!» auf die Fenster. Übersetzt heißt das: «Wie könnt ihr es wagen!». Den Satz schleuderte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg 2019 den Teilnehmern beim UN-Klimagipfel in New York entgegen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich am Mittag sieben Demonstranten zu einem zunächst friedlichen Protest vor dem Flughafen. Sie kritisieren nach eigenen Angaben, dass der Kassel Airport jährlich mit Millionen an Steuergeldern finanziert werde, da er keine Profite erwirtschafte und weit hinter den berechneten Fluggästen zurückbleibe. Statt den Flughafen fair herunterzufahren, werde er mit Steuergeldern künstlich gefördert.

Die Demonstranten fordern von der Bundesregierung laut Mitteilung «einen Stopp der Subventionen für den Regionalflughafen, um die Lebensgrundlagen zu sichern und das milliardenfache Leiden von Menschen abzuschwächen/einzudämmen.» Sie kündigten weitere Proteste in der kommenden Woche an.

2023 lag das Defizit bei rund 5 Millionen

Seit seiner Eröffnung vor einem guten Jahrzehnt schreibt der Kasseler Airport rote Zahlen. Im Jahr 2023 betrug das Defizit nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums 4,98 Millionen Euro. Größter Anteilseigner des Flughafens ist mit 68 Prozent das Land Hessen. Weitere Gesellschafter sind die Stadt und der Kreis Kassel mit je 14,5 Prozent. Die Gemeinde Calden hält 3 Prozent.