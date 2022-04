"Der Alte: Der Mondkönig" im ZDF: Infos zu TV-Termin, Handlung und Besetzung

"Der Alte: Der Mondkönig" läuft im ZDF. Wir informieren Sie hier über TV-Termin, Übertragung im TV und Stream, Handlung, Darsteller im Cast und Wiederholung.

Das ZDF strahlt eine neue Folge der Krimireihe "Der Alte" aus. Sie trägt den Namen "Der Mondkönig". In der Episode versucht das Team rund um Hauptkommissar Richard Voss den rätselhaften Tod eines Mannes aufzuklären, der König Ludwig II. verblüffend ähnlichsieht.

Das Drehbuch zu "Der Alte: Der Mondkönig" stammt von Martin Dolejš. Regie führte Herwig Fischer.

Worum dreht sich die Handlung von "Der Alte: Der Mondkönig"? Wo gibt es eine Wiederholung zu sehen? Und welche Darstellerinnen und Darsteller gehören zur Besetzung? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere Infos zum TV-Termin, zu Übertragung, Handlung, Besetzung und Wiederholung finden Sie in diesem Artikel.

TV-Termin: Wann läuft "Der Alte: Der Mondkönig" im ZDF?

Die aktuelle Folge von "Der Alte" mit dem Titel "Der Mondkönig" wird am Freitag, 22. April 2022, im ZDF ausgestrahlt. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode dauert 58 Minuten. In der Mediathek des Senders steht die Episode bereits eine Woche früher zur Verfügung.

Übertragung: So sehen Sie "Der Alte: Der Mondkönig" im TV und Stream

"Der Alte: Der Mondkönig" ist im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF zu sehen. Die neuste Folge der Krimiserie läuft somit regulär im Free-TV.

Neben der linearen Ausstrahlung im TV wird "Der Alte: Der Mondkönig" auch zeitgleich im Live-Stream auf der Webseite des ZDF übertragen. Der Live-Stream ist kostenlos und ohne eine vorherige Registrierung nutzbar.

Handlung: Darum geht es in "Der Alte: Der Mondkönig"

In einem See in der Nähe des Schlosses Blutenburg wird ein ertrunkener Mann gefunden, der König Ludwig II. täuschend ähnlichsieht. Erst im Rahmen eines öffentlichen Aufrufs kann seine Identität ausfindig gemacht werden. Bei dem Toten handelt es sich um Ralf Kirzinger, der Mitglied in einem Reenactment-Verein war und in die Rolle von König Ludwig II. schlüpfte, um historische Ereignisse nachzustellen. Der Mann schien sein gesamtes Leben zunehmend der Imitation des Königs gewidmet und machte sich mit diesem Verhalten wohl nicht nur Freunde.

Schauspieler Jan-Gregor Kremp ermittelt als Kommissar Richard Voss in "Der Alte: Der Mondkönig". Foto: Stefan Sauer, dpa (Archivbild)

So schreckte Kirzinger wohl auch nicht davor zurück, dass gemeinsam mit seinem Bruder geerbte Familienunternehmen sowie die Ehe mit seiner Frau für den eigenen Traum zu opfern. Das Ermittlerteam rund um Richard Voss findet bei den Ermittlungen heraus, dass Ralf Patient bei einem Psychiater war und geht daher davon aus, dass dieser nach und nach den Bezug zur Realität verloren hat. Doch seine Freundin und Weggefährtin Gundula Stangassinger ist aufgrund von Andeutungen von Ralf davon überzeugt, dass dieser Opfer einer fiesen Intrige wurde.

Besetzung: Diese Darsteller sind im Cast von "Der Alte: Der Mondkönig"

Jan-Gregor Kremp spielt die Hauptrolle des Hauptkommissars Richard Voss in "Der Alte: Der Mondkönig". Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über alle Hauptdarsteller und ihre dazugehörigen Rollennamen:

Schauspieler Rolle Jan-Gregor Kremp Richard Voss Stephanie Stumph Annabell Lorenz Ludwig Blochberger Tom Kupfer Christina Rainer Franziska Sommerfeld Yun Huang Julia Lulu Zhao Lilian Mazbouh Marilena Lieser Florian Karlheim Marc Kirzinger Johanna Bittenbinder Gundula Stangassinger Felix Hellmann Robert Obermüller David Paryla Ralf Kirzinger Raphael Rubino Uli Edelmann Ercan Karacayli Dr. Piller

Wiederholung: "Der Alte: Der Mondkönig" in der ZDF-Mediathek nachschauen

Sie haben "Der Alte: Der Mondkönig" im Fernsehen oder Live-Stream verpasst und möchten die aktuelle Folge der Krimiserie nun nachschauen? Das können Sie ganz einfach online in der Mediathek des ZDF tun.

"Der Alte: Der Mondkönig" steht dort bis zu einem Jahr nach der TV-Ausstrahlung für alle Interessierten als Wiederholung auf Abruf zur Verfügung. Der Service ist für gratis. Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich.