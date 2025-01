Löwen Frankfurt binden Torjäger Brace bis 2027

Die Löwen Frankfurt haben den Vertrag mit Stürmer Cameron Brace vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit.

«Cameron Brace ist in diesem Jahr ein Schlüsselspieler für uns. Er spielt genau das Spiel, wie wir es uns vorstellen und er ist ein sehr guter Mannschaftskamerad», sagte Löwen-Trainer Tom Rowe laut Mitteilung. Der 31 Jahre alte Angreifer sei ein «wichtiger Baustein» für die Teamkultur, erklärte der Coach.

Brace schlug in Frankfurt sofort ein

Brace war zur Saison 2023/2024 vom schwedischen Club IK Oskarshamn nach Frankfurt gewechselt und wurde am Main schnell zum Leistungsträger. In seiner Zeit bei den Löwen gelangen dem Kanadier bisher 34 Tore und 37 Assists. «Ich freue mich riesig, auch die nächsten beiden Saisons in Frankfurt zu spielen», wurde Brace zitiert.

In der DEL kämpfen die Löwen etwas mehr als einen Monat vor Ende der Hauptrunde um den Einzug in die Playoffs.