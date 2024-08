Angriff auf Mallorca-Taxifahrer: Waren es Polizisten aus Essen?

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser Urlaubssommer auf Mallorca wieder von Berichten über Exzesse deutscher Sauftouristen überschattet wird. Dieses Mal dreht sich die Empörung um drei deutsche Urlauber, die nach einer durchzechten Nacht einen Taxifahrer brutal zusammengeschlagen haben sollen. Angeblich handelt es sich bei den Tätern um deutsche Polizisten aus Essen.

Wie die Inselmedien unter Berufung auf die Polizei mitteilten, ereignete sich der Prügelangriff bereits am Dienstagmorgen, wurde aber erst jetzt bekannt. Den Informationen zufolge waren gegen sechs Uhr drei deutsche Urlauber an der Playa de Palma in ein Taxi gestiegen. Fahrziel war ein Landhotel im Ort Petra im Inselzentrum, rund 50 Kilometer entfernt. Dort angekommen, kam es zum Streit, weil einer der Deutschen sein Handy nicht mehr finden konnte. Die offenbar stark angetrunkenen Urlauber sollen daraufhin den 71-jährigen Fahrer verdächtigt haben, das Telefon gestohlen zu haben. Die Lage eskalierte und die Männer begannen, so heißt es, auf den Chauffeur einzuprügeln.

Einer der Männer wollte die Polizei bestechen

„Sie nahmen ihn in die Mitte und schlugen immer wieder zu”, berichtet Óscar P., der Sohn des Taxifahrers, im Inselfernsehen RTVE. Erst als die Inselpolizei kam, hätten sie von dem Fahrer abgelassen. Er musste mit zwei gebrochenen Rippen, einem gebrochenen Arm und einem blutunterlaufenen Auge ins Hospital gebracht werden. Das angeblich gestohlene Handy fand sich unterdessen in einer Tasche der Sauftouristen wieder.

Die spanischen Polizeibeamten nahmen die drei Männer fest. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Und offenbar gegen einen von ihnen auch wegen Beamtenbestechung, weil er den Berichten zufolge versucht haben soll, mit Geld die Polizisten dazu zu bewegen, ein Auge zuzudrücken.

Taxifahrer José María P.: „Ich dachte, sie würden mich umbringen“

„Er bot mir und den Polizisten Geld an, damit wir auf eine Anzeige verzichten”, sagte der Taxifahrer José María P. der Mallorca Zeitung. „Ich sagte ihm, er solle sich seine Scheine sonst wohin stecken. Ich will juristische Gerechtigkeit. Ich dachte, sie würden mich umbringen.” Zudem berichtete er, dass sich die Schläger in der Tatnacht als deutsche Polizisten vorgestellt hätten.

Vielleicht erklärt dieser Umstand auch, dass der Untersuchungsrichter die Beschuldigten wieder laufen ließ – obwohl weiter gegen sie ermittelt wird. Sie durften sogar am Mittwoch, am Tag nach der Tat, wieder nach Deutschland reisen. Der Anwalt des Opfers sagte, dass nach Meinung des Ermittlungsrichters keine Fluchtgefahr bestehe, eben weil es sich um deutsche Polizeibeamte handele.