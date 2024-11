Deutscher und Schweizerin sterben bei Gleitschirm-Flug in den Alpen

Tragödie in der Schweiz: Ein Deutscher und eine Schweizerin sind bei einem Gleitschirm-Flug gestorben. Das bestätigte die Kantonspolizei Uri am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Polizei ist bereits am Sonntagnachmittag über einen Gleitschirmunfall am Clariden, einem 3267 Meter hohen Berg in den Glarner Alpen, informiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Einsatzkräfte seien unverzüglich zum Unfallort ausgerückt, heißt es darin.

Doch die Hilfe kam zu spät. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Unfall gleich nach dem Start eines Tandemflugs mit dem Gleitschirm ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache ist das Zweiergespann unmittelbar nach dem Start in Schwierigkeiten geraten und stürzte in die Nordwand des Clariden ab.

Deutscher tot: Absturz in den Glarner Alpen in der Schweiz

Die Opfer sind ein 51-jähriger Mann sowie eine 45-jährige Frau. Wie die dpa erfahren haben will, handelt es sich bei dem Mann um einen Deutschen, der in der Schweiz lebte, und eine Schweizerin.

Der Unfallhergang wird derweil noch untersucht. Die Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft übernommen. Der Unfallort liegt rund 100 Kilometer südlich von Zürich.

An dem Großeinsatz am Clariden waren die Bundesanwaltschaft, die Rettungsflugwacht Rega, die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri sowie ein lokales Bestattungsunternehmehmen beteiligt.