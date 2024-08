Bilderbuch-Sommer für zwei Tage - Temperaturen bis 30 Grad

Mit Gewittern und Starkregen ist zu Beginn der neuen Woche erst einmal Schluss. Der Montag wird in Hessen heiter bis wolkig und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad. In Hochlagen bleibt es bei 22 Grad. Am Dienstag werden es bei viel Sonnenschein nachmittags teilweise heiße 30 Grad. Schauer und teilweise kräftige Gewitter ziehen dann wieder am Mittwoch über Hessen hinweg. Es wird der Vorhersage zufolge dennoch wieder sehr warm, die Temperaturen steigen bis auf 29 Grad. Die Wetterberuhigung zum Wochenbeginn bringt Hoch «Kai» mit, wie der DWD erklärt.

Ein Jogger läuft am Mainufer vor der Hochhaus Skyline am Sonntagmorgen, das durchwachsene Wetter macht erst einmal Pause. Foto: Helmut Fricke/dpa