Deutschland - Israel: Termin, Bilanz, Übertragung - alle Infos

Das Länderspiel Deutschland gegen Israel steht heute an. Hier gibt es alles rund um die Übertragung live im Free-TV oder Stream, Termin, Sender, Stadion und Bilanz.

Für die deutsche Nationalmannschaft steht heute das nächste Länderspiel bevor. Noch in diesem Monat wird das Spiel zwischen Deutschland und Israel ausgetragen. Auch wenn beide Teams gerne gewinnen würden, zählt der Sieg nicht allzu viel. Die Partie ist als Freundschaftsspiel angesetzt. Das Freundschaftsspiel wird das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr sein. Das wird also auch das erste Spiel im neuen Jahr des neuen Trainers der deutschen Nationalmannschaft, Hansi Flick, werden.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo die Partie ausgetragen wird, ob es eine Übertragung im Free-TV oder Stream geben wird, welcher Sender die Partie überträgt und wie die Bilanz der bisherigen Spiele der beiden Teams ausfällt? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert alle wissenswerten Informationen rund um Übertragung live im Free-TV oder Stream, Termin, Sender, Stadion und Bilanz.

Länderspiel Deutschland vs. Israel: Übertragung live im Free-TV oder Stream?

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Israel wird es heute live im TV zu sehen geben. Parallel kann das Spiel auch im Stream verfolgt werden. Die Übertragung wird am Spieltag um 20.15 Uhr beginnen. Das Spiel selbst beginnt um 20.45 Uhr.

Wann ist der Termin für das Spiel Deutschland gegen Israel?

Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel wird heute am Samstag, den 26. März 2022, sein. Das Spiel wird außerdem in Deutschland stattfinden. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in Sinsheim. Hier eine Übersicht:

Länderspiel : Deutschland vs. Israel

vs. Israel Tag: 26. März 2022

26. März 2022 Anpfiff: 20.45 Uhr in Sinsheim

Welcher Sender überträgt Deutschland - Israel?

Das anstehende Länderspiel zwischen Deutschland und Israel wird im ZDF zu sehen sein. Das ZDF wird auch einen Stream bereitstellen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, der Reporter ist Oliver Schmidt. Der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker wird als Experte fungieren. Hier eine Übersicht zur Übertragung im ZDF:

Moderator: Jochen Breyer

Reporter: Oliver Schmidt

Experte: Per Mertesacker

Länderspiel Deutschland vs. Isreal: Das Stadion kurz vorgestellt

Ausgetragen wird das Länderspiel zwischen Deutschland und Israel in Deutschland. Das Stadion, in dem das Spiel stattfindet, ist die Prezero-Arena in Sinsheim. Das Stadion des Fußball-Bundesligisten Hoffenheim wird im normalen Sprachgebrauch auch Rhein-Neckar-Arena genannt. Fertiggestellt wurde die Arena 2009. Hier ein paar Eckdaten zur Arena:

Name: Prezero-Arena bzw. Rhein-Neckar-Arena

Prezero-Arena bzw. Verein: TSG Hoffenheim

Ort: Sinsheim

Fertigstellung: Januar, 2009

Januar, 2009 Kapazität: 30.150 Plätze

Länderspiel Deutschland - Israel: bisherige Bilanz

Die kommende Partie zwischen Deutschland und Israel ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. In der gesamten Laufbahn der Nationalmannschaften sind Deutschland und Israel bisher viermal aufeinandergetroffen - jedoch nur immer in Freundschaftsspielen und nie in Punktspielen. Die bisherigen Begegnungen konnte allesamt das deutsche Team für sich entscheiden. Im Februar 2002 erlangte Deutschland den höchsten Sieg gegen Israel. In dieser Partie trennten sich die beiden Teams mit 7:1. Hier gibt es eine Übersicht zu den Ergebnissen der vergangenen Spiele:

Mittwoch, 28.März 1987

Israel - Deutschland 0:2

Mittwoch, 26.Februar 1997

Israel - Deutschland 0:1

Mittwoch, 13. Februar 2002

Deutschland - Israel 7:1

Donnerstag, 31. Mai 2012

Deutschland - Israel 2:0

Das sind die bisherigen Titel der deutschen Nationalmannschaft:

Weltmeister:

1954 in der Schweiz ( Endspiel 3:2 gegen Ungarn )

( 3:2 gegen ) 1974 in Deutschland ( Endspiel 2:1 gegen Niederlande )

( 2:1 gegen ) 1990 in Italien ( Endspiel 1:0 gegen Argentinien )

( 1:0 gegen ) 2014 in Brasilien (1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien )

Europameister:

1972 in Belgien ( Endspiel 3:0 gegen Sowjetunion )

( 3:0 gegen ) 1980 in Italien ( Endspiel 2:1 gegen Belgien )

( 2:1 gegen ) 1996 in England ( Endspiel 2:1 nach Verlängerung gegen Tschechien )

Die Israelis konnten bisher noch keine Titel gewinnen.

Länderspiel Deutschland vs. Israel: Übersicht zu weiteren Spielen

Abschließend haben wir für Sie eine Übersicht der nächsten Begegnungen der beiden Teams:

Deutschland:

29. März 2022: Niederlande vs. Deutschland

vs. 04. Juni 2022: Italien vs. Deutschland

vs. 07. Juni 2022: Deutschland vs. England

vs. 11. Juni 2022: Ungarn vs. Deutschland

vs. 14. Juni 2022: Deutschland vs. Italien

vs. 23. September 2022: Deutschland vs. Ungarn

vs. 26. September 2022: England vs. Deutschland

vs. 21. November 2022 bis 18. Dezember 2022: Weltmeisterschaft in Katar

