Diabetes Anzeichen bei Typ 2: Welche Symptome gibt es?

Die meisten Diabetes-Patienten in Deutschland sind an Typ-2 erkrankt. Woran Sie Typ-2, auch Alterdiabetes genannt, erkennen.

Typ-2-Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zu Typ-1-Diabetes, der meist schon im Kindes- oder Jugendalter auftritt und durch eine beschädigte Bauchspeicheldrüse verursacht wird, die kein oder nur sehr wenig Insulin produziert, liegt bei Typ-2-Diabetes (auch Altersdiabetes genannt) eine andere Problematik vor. Bei Typ-2-Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse zwar Insulin, aber die Körperzellen nehmen es immer schlechter auf und verwerten es nicht effektiv. Dieser Zustand wird auch als Insulinresistenz bezeichnet.

Doch anhand welcher Symptome und erster Anzeichen kann man die Erkrankung überhaupt bemerken? Und kann Typ-2-Diabetes auch plötzlich auftreten? Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem Artikel.

Wie macht sich Typ-2-Diabetes bemerkbar?

Typ-2-Diabetes kann sich durch eine Vielzahl von Symptomen bemerkbar machen, wobei zu beachten ist, dass diese Symptome oft schleichend auftreten und anfangs leicht zu übersehen sind. Die Vorstufe von Typ-2-Diabetes ist Prädiabetes. Basierend auf den Informationen der Weisheiten gesund.bund.de und gesundheitsinformation.de lassen sich die Symptome wie folgt zusammenfassen:

Erhöhter Blutzuckerspiegel : Bei Typ-2-Diabetes sind die Blutzuckerwerte dauerhaft erhöht. Dies ist das grundlegende Merkmal der Erkrankung. Starker Durst und häufiges Wasserlassen: Ein klassisches Symptom ist ein ungewöhnlich starker Durst. Dies ist eine Reaktion des Körpers auf den erhöhten Blutzuckerspiegel . Damit einher geht häufig auch ein vermehrter Harndrang. Müdigkeit und Antriebsschwäche: Personen mit Typ-2-Diabetes berichten oft über ein Gefühl der Erschöpfung und Müdigkeit, was teilweise auf die ineffiziente Nutzung von Glukose im Körper zurückzuführen ist. Übelkeit und Schwindel: Diese Symptome können ebenfalls auftreten, insbesondere wenn der Blutzuckerspiegel stark schwankt. Bewusstseinsstörungen: In schweren Fällen, besonders wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist, kann es zu Bewusstseinsstörungen bis hin zur Bewusstlosigkeit kommen, bekannt als diabetisches Koma.

Was löst Diabetes Typ-2 aus?

Typ-2-Diabetes wird durch eine Kombination von genetischen und lebensstilbedingten Faktoren ausgelöst. Die Webseite diabinfo.de erklärt, dass bei Typ-2-Diabetes verschiedene Vorgänge im Zuckerstoffwechsel gestört sind, was zu einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel führt. Nach einer Mahlzeit steigt normalerweise der Blutzuckerspiegel an, und Insulin wird freigesetzt, um den Zucker in die Körperzellen zu transportieren. Bei Typ-2-Diabetes reagieren die Körperzellen jedoch nicht mehr so sensitiv auf das freigesetzte Insulin. Zusätzlich schütten die insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin aus. Als Folge bleibt der Blutzuckerspiegel hoch.

Diese Insulinresistenz und die unzureichende Insulinproduktion sind zentrale Aspekte bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes. Die genauen Ursachen für diese Dysfunktionen sind komplex und umfassen sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren. Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, mangelnde körperliche Aktivität und eine unausgewogene Ernährung spielen laut dem Portal eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes.

Kann Diabetes Typ-2 plötzlich auftreten?

Im Gegensatz zu Typ-1-Diabetes, dessen Symptome relativ abrupt auftreten können, entwickelt sich Typ-2-Diabetes meist schleichend und nicht plötzlich. Die Symptome können so subtil sein, dass sie oft über Jahre hinweg unbemerkt bleiben. Im Gegensatz zu Typ-1-Diabetes, der akut auftreten kann und auch eine andere Form der Therapie erfordert, ist Typ-2-Diabetes durch eine allmähliche Verschlechterung der Fähigkeit des Körpers gekennzeichnet, Insulin effektiv zu nutzen.

Lesen Sie dazu auch

Wie auf der Website diabinfo.de erläutert wird, erfolgt die Entwicklung des Typ-2-Diabetes oft über mehrere Jahre. Anfänglich können die oben genannten Symptome so mild sein, dass sie leicht übersehen oder mit anderen Ursachen in Verbindung gebracht werden.

Wie lange kann man Typ-2-Diabetes haben, ohne es zu bemerken?

Weil Typ-2-Diabetes eher schleichend verläuft, kommt es auch häufig erst durch Zufall dazu, dass Ärzte die Erkrankung bemerken. Klassische Diabetes-Symptome wie häufiges Wasserlassen oder Durstgefühl seien laut dem Portal der Deutschen Diabetes Hilfe anfangs eher selten. Die fehlenden Symptome seien auch der Grund warum Diabetes Typ 2 im Durchschnitt erst acht bis zehn Jahre nach Ausbruch der Krankheit diagnostiziert werde.

Die Experten mahnen, dass die lange Zeit bis zur Diagnose die Wichtigkeit regelmäßiger Gesundheitschecks unterstreichen würde - insbesondere für Personen mit Risikofaktoren wie Übergewicht, mangelnder Bewegung oder einer familiären Vorgeschichte von Diabetes. Da bei der Diagnose oft bereits diabetische Folgeerkrankungen vorliegen, ist eine frühzeitige Erkennung und Behandlung von entscheidender Bedeutung, um langfristige Gesundheitsschäden zu vermeiden. Tatsächlich kann es auch zu einer seltenen Form von Diabetes kommen, bei der zwei Typen gleichzeitig vorliegen. In einem solchen Fall spricht man von "Double Diabetes".

Übrigens: Die Symptome von Diabetes bei Männern unterscheiden sich nur unwesentlich von den Symptomen der Frauen. In einem Punkt seien an Diabetes erkrankte Männer laut Experten allerdings eher betroffen, als Frauen.