Die Bachelors: Schmerzhaftes Geständnis von Eva - Ex soll Doppelleben geführt haben

In der zweiten Folge Die Bachelors kommen bei den ersten Einzeldates große Emotionen hoch. Auch abseits davon werden die Gespräche teils tiefgründig.

Mit reichlich Bewegung geht es in die zweite Folge "Die Bachelors": Während die Teilnehmerinnen in die große Villa einziehen, finden parallel die ersten Einzeldates statt. Statt öden Gesprächen wird der Zuschauer mitgenommen auf eine schon jetzt emotionale Achterbahn. Mitten drin: Eva. Die 27-jährige Architektur-Studentin aus Köln verrät, dass ihr "großes Päckchen" eine äußerst schmerzvolle Erfahrung mit ihrem Ex ist. Sie stellt sich die Frage: Kann der Bachelor damit umgehen?

Die Bachelors: Kandidatinnen tauschen sich aus

Eine Katamaran-Fahrt und eine Runde mit dem Segelflugzeug: Für zwei der Teilnehmerinnen startet die Staffel direkt mit einem jeweils adrenalin-gespickten Abenteuer mit den beiden Rosenkavalieren Dennis und Sebastian. In beiden Fällen kommen sich die Paare näher - doch ein erster Kuss bleibt aus. Auch, weil beide Bachelor keinen falschen Eindruck bei den anderen Frauen hinterlassen möchten. Übrigens: Aus solchen ersten Begegnungen sind beim Bachelor bereits Liebesgeschichten entstanden. So gibt es immer noch Bachelor-Paare, die zusammen sind.

Mit ganz anderen Gefühlen hat derweil Teilnehmerin Eva zu kämpfen, als sie im Laufe der Folge dann mit Bachelor Sebastian ins Gespräch kommt. Für ihren Geschmack, so sagt sie ihm bei einem Gespräch am Abend auf der Terrasse der Villa, hätten die Gespräche noch "sehr an der Oberfläche gekratzt", dabei hätte sie doch "unendliche viele Fragen" an ihn.

Ohne Umschweife lenkt sie das Thema auf ihren großen Ballast, den sie mit sich trägt. Der Bachelor betont, dass er "so etwas sehr, sehr gut annehmen kann" und sehr für den Partner da sei. Bewusst, so erklärt er im Interview nach dem Gespräch, habe er sich aber dagegen entschieden, "in dieser Situation" mit wenig Zeit nachzubohren, um welchen Ballast es denn bei Eva überhaupt geht.

Die Bachelors: Eva legt emotionales Geständnis ab

Die 27-Jährige verrät dann, was hinter ihrem "großen Päckchen" tatsächlich steckt - allerdings noch nicht direkt dem Bachelor, sondern nur dem Zuschauer. Während sie mit den Tränen kämpft, erklärt sie, dass die Trennung von ihrem Ex nach zehn Jahren Beziehung sehr unschön gewesen sei. Der Grund: "Am Ende kam ja raus, dass mein Ex-Freund halt viereinhalb Jahre ein Doppelleben geführt hat. Und mich generell zehn Jahre betrogen hat. Und das ist halt superkrass, weil der Tod von meiner Mama auch noch in die Zeit gefallen ist."

Sie habe das nicht verdient, sagt sie unter Tränen. Ihre Selbstzweifel, mit denen sie in die Sendung ging und die sie noch immer verspüre, speisen sich aus diesem Umstand. Sie sei sich bewusst, dass es schwer werde, jemanden zu finden, der damit umgehen kann. Doch die Reaktion des Bachelors im ersten Versuch, über das Thema zu sprechen, habe ihr gutgetan und "ein bisschen Sicherheit" gegeben.

Schon in der ersten Folge Die Bachelors passierte Unvorhergesehenes. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann Die Bachelors immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL schauen oder die Sendung streamen.