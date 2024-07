"Die Landarztpraxis": Sendetermine, Übertragung, Besetzung und alle Infos

übernimmt die Rolle von Dr. Sarah König, einer erfolgreichen Ärztin und alleinerziehenden Mutter der 16-jährigen Leo. Sie zieht aus Berlin in das ruhige Wiesenkirchen am Schliersee, mit einem belastenden Geheimnis im Gepäck, von dem nicht einmal ihre Tochter weiß.

schlüpft in die Rolle von Leo König, Sarahs besorgter Teenager-Tochter. Leo macht sich Sorgen um ihre Mutter, die ständig unter Stress steht und ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Obwohl Leo das Großstadtleben gewohnt ist, findet sie schnell Gefallen am Landleben in Wiesenkirchen, nicht zuletzt aufgrund eines Verehrers.

Oliver Franckv

erkörpert Dr. Fabian Kroiß, der in der Landarztpraxis seines Vaters am Schliersee arbeitet und mit seinen Verpflichtungen ringt. Fabian ist seit seiner Jugend mit Sarah befreundet, und ihr Wiedersehen in Wiesenkirchen stellt sein Leben auf den Kopf, was seine Ehefrau nicht gerne sieht.