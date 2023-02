Benefizkonzert der Toten Hosen: Übertragung im Live-Stream und Radio

Die Toten Hosen geben ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Alle Infos zur Übertragung im Live-Stream und Radio gibt es hier.

Die deutsche Punkrock-Band "Die Toten Hosen" haben in Düsseldorf ein Benefizkonzert für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Düsseldorf organisiert. Unter dem Motto "Drei Akkorde für deine Spende" wollen die Rocker die gesamten Einnahmen des Konzerts abzüglich der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International spenden, um die Arbeit der Organisationen in den Krisengebieten zu unterstützen.

Unterstützt werden die Toten Hosen bei ihrem Benefizkonzert von Thees Uhlmann und den Donots. Das gesamte Event wurde in nur zehn Tagen organisiert und ist trotzdem bereits ausverkauft - mehr als 10.000 Menschen werden heute am 24. Februar in Düsseldorf das Konzert besuchen. Tickets gibt es zwar nicht mehr, aber trotzdem können Sie die Toten Hosen, die Donots und Thees Uhlmann heute live erleben: Alle Infos zur Übertragung des Benefizkonzerts im Live-Stream und Radio haben wir hier für Sie.

Benefizkonzert 2023 der Toten Hosen: Termin und Tickets

Die Tickets für das Konzert der Toten Hosen waren schnell ausverkauft. Die Karten für die Show im PSD BANK DOME in Düsseldorf waren für 75 Euro zu haben. Aufgrund eines Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig, das ebenfalls heute am 24. Februar 2023 stattfindet, wurde der Auftritt der Toten Hosen auf 21.30 Uhr verschoben.

Die Band hat über ihre Webseite bekannt gegeben, dass sie 600.000 Euro bereits an die drei gemeinnützigen Vereine überwiesen habe. "Erfahrungsgemäß dauert die Abrechnung solcher Veranstaltungen einige Zeit. So lange wollten wir nicht warten, um das erste Geld auf den Weg zu bringen.", teilten die Hosen mit. 200.000 Euro gingen jeweils an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International.

Tote-Hosen-Konzert am 24. Februar 2023 live im Radio und Stream

Wenn Sie keine Karten für das Konzert bekommen haben, können Sie die Toten Hosen heute Abend trotzdem live erleben. Das Benefizkonzert wird sowohl im Radio als auch im kostenlosen Live-Stream übertragen. MagentaMusik bietet den Live-Stream ab 21.30 Uhr gratis an. Im Online-Shop der Toten Hosen wird zum Konzert ein T-Shirt angeboten, das zum Selbstkostenpreis produziert wird - alle Gewinne gehen ebenfalls an die drei genannten Hilfsorganisationen.

Neben der Übertragung im Live-Stream, können Sie das Benefizkonzert der Toten Hosen auch live im Radio verfolgen. Gleich mehrere Radio-Sender übertragen ab 21.30 Uhr live aus dem PSD BANK DOME in Düsseldorf. Diese Sender übertragen das Konzert live und in voller Länge: WDR 2, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, SWR3 und SR 1.

Wenn Sie an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen oder Medico International spenden möchten, haben wir hier die Spendenadressen der Organisationen für Sie: