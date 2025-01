Paar klaut im Elektromarkt und bedroht Ladendetektiv

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Elektromarkt in Kassel ist ein Paar festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen ein 39-Jähriger und eine 35-Jährige am Montagnachmittag versucht haben, zwei Musikboxen im Wert von etwa 300 Euro zu stehlen. Durch ihr auffälliges Verhalten ist laut Polizeiangaben der Ladendetektiv aufmerksam geworden und hat die beiden am Ausgang gestoppt. Dort bedrohte der 39-Jährige demnach den Detektiv mit einem Springmesser. Er konnte jedoch beide an der Flucht hindern und blieb dabei unverletzt.

Bei der Festnahme durch die Polizei soll die 35-Jährige einen der Polizeibeamten gegen das Knie getreten haben. Gegen das Paar wird laut Polizei nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet - und gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.