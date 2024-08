Diese Reise-Doppelgänger machen den weltberühmten Originalen Konkurrenz

Die Erde ist voller einzigartiger Orte mit besonderer Anziehungskraft. Wo man mal gewesen sein muss. Doch allzu oft sind sie zu weit entfernt, womit ein Besuch oft nur ein Traum bleibt.

Manche dieser Reiseziele aus dem Bilderbuch haben dann aber doch ein Ebenbild, das deutlich leichter zu erreichen ist. In diesem Artikel geht es um ein paar Reise-Doppelgänger, die es durchaus mit dem Original aufnehmen können.

Übrigens: Dabei kann die Reise auch für Singles interessant sein.

Reise-Doppelgänger: Neuschwanstein statt Disney-Schloss

TUI liefert einige deutsche Orte, die es mit internationalen Traumzielen aufnehmen können. Das Schloss Neuschwanstein in Füssen am Rande der Alpen wird dabei mit dem Disney-Schloss im Freizeitpark in Paris verglichen. "Die umliegende Naturkulisse ist allemal beeindruckender als die nachgebauten Exemplare in den Freizeitparks im Ausland und was ist schöner als das Original mit echter Geschichte?", fragt der Reiseveranstalter und spricht von einem "deutschen Märchentraum".

Laut der Neuschwanstein-Homepage gehört das von König Ludwig II. in Auftrag gegebene Bauwerk "zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Rund 1,4 Millionen Menschen jährlich besichtigten 'die Burg des Märchenkönigs'."

Wie aus einem Märchen: Am Alpenrand bei Füssen erhebt sich das Schloss Neuschwanstein mit der Marienbrücke. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbobild)

Reise-Doppelgänger: Dresden als deutsches Venedig

Als deutsches Pendant zu Venedig nennt TUI Dresden, wobei auf "eine traumhafte Aussicht auf die Dresdner Altstadt und die historischen Bauten" verwiesen wird. Auch die Elbe sorgt für ein besonderes Ambiente. Statt des Karnevals in Venedig bietet die sächsische Landeshauptstadt den Semperopernball. Die Homepage der Stadt selbst preist die Frauenkirche am Neumarkt, das Residenzschloss, die Kathedrale Sanctissimae Trinitatis oder auch den Zwinger als Sehenswürdigkeiten an.

Venedig? Nein, Dresden: Ein historischer Schaufelraddampfer und Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt liegen am Terrassenufer vor der Dresdner Kunstakademie. Foto: Robert Michael, dpa-Zentralbild/dpa-tmn (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Sylt erinnert an Cape Cod

Der bekannte Cape Cod im Südosten des US-Bundesstaates Massachusetts mit seinem berühmten Strand hat seinen Doppelgänger laut TUI in Sylt. Die größte nordfriesische Insel bietet demnach "breite, lange Sandstrände mit wunderschönem, hellem Sand", hervorgehoben werden auch die "malerischen Dünen" und "tolle Restaurants und Cafés". Das Eiland mit der markanten Form lockt zu jeder Jahreszeit mit verschiedenen Events, wie der offiziellen Homepage zu entnehmen ist. Die Anreise ist mit der Bahn, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto – über den Bahndamm oder per Fähre – möglich.

Wer muss hier an Cape Cod denken? Die Insel Sylt gehört zu den 50 schönsten Orten der Welt, die das "Time"-Magazin nun ausgewählt hat. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Friedrichstadt bezeichnet sich selbst als Klein-Amsterdam

Die bekannten Grachten von Amsterdam werden mit jenen in Friedrichstadt verglichen. TUI rät zu einem "Ausflug für eine Grachtenfahrt in Verbindung mit einem Urlaub in Sankt-Peter-Ording". Auf der Homepage von Friedrichstadt selbst wird die Stadt auch als "Holländerstadt" angepriesen, sowie als "Klein-Amsterdam an Schleswig-Holsteins Nordseeküste". Weiter heißt es: "Wunderschöne Treppengiebelarchitektur trifft auf verwunschene Grachten." Erwähnt werden auch "kleine individuelle Geschäfte und Manufakturen" sowie "individuelle Cafés und Restaurants".

Komm', wir fahren nach Klein-Amsterdam: Friedrichstadt hat ebenfalls Grachten zu bieten. Foto: TA.SH, dpa-tmn (Symblbild)

Reise-Doppelgänger: Bodensee statt Gardasee?

Mit dem besonders bei süddeutschen Urlaubern beliebten Gardasee in Italien kann es laut TUI der Bodensee, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt, aufnehmen. Dieser biete "wunderschönes Bergpanorama, klares Seewasser und Spaziergänge an der Uferpromenade". Auf der offiziellen Homepage des Bodensee wird auf ein vielfältiges und internationales Angebot verwiesen. Und auf eine meteorologische Besonderheit: "Der See fungiert als Wärmespeicher und sorgt für ein einzigartiges Klima mit milden Wintern und gemäßigten Sommern." Zudem werde der Anbau von Obst, Wein und Hopfen begünstigt.

Viel Verkehr: Auf dem Bodensee fährt das Kursschiff "Baden" in Richtung Anlegestelle, während zwei Seegelboote auf Wind warten. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Amazonas-Pendant mitten in Brandenburg

Das österreichische Portal freizeit.at liefert derweil den deutschen Amazonas. Demnach kann der Spreewald in dem südamerikanischen Strom das Wasser reichen. Hier seien die natürlichen Flussverzweigungen der Spree durch angelegte Kanäle deutlich erweitert worden, so dass "ein über 1000 Kilometer langes Wasser- und Waldlabyrinth" entstanden sei. Auch ohne die Wildtiere des Amazonas sei "die Pflanzen- und Tierwelt ebenso einzigartig, dass das Sumpfgebiet seit 1990 ein internationales Biosphärenreservat ist". Die offizielle Homepage wirbt für Kahnfahrten oder individuelle Kanutouren.

Den Spreewald durchzieht ein verästeltes Netz kleiner Kanäle: Knapp 300 Kilometer davon sind mit Booten befahrbar. Foto: Joachim Hauck, dpa-tmn (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Rügen als Karibik der Bundesrepublik

In Rügen erkennt freizeit.at die deutsche Karibik. Dabei geht der Blick auf der größten deutschen Insel, die zu Mecklenburg-Vorpommern gehört, auf den Ort Prora. "Weißer Sandstrand mit klarem Wasser, Dünen sowie Wälder machen den Strand zu einem der schönsten Ostsee-Reiseziele Deutschlands", heißt es. Im Sommer erreiche das Wasser 20 Grad.

Die offizielle Homepage der Insel wirbt mit "üppigen und urwüchsigen Buchenwäldern, den leuchtenden Farben des wogenden Meeres, den kilometerlangen Sandstränden, stilvollen Badeorten und idyllischen Dörfern". Besonders hervorgehoben werden die Kreidefelsen mit Königsstuhl, das Naturerbe Zentrum Rügen, Kap Arkona oder das Ostseebad Sellin.

Reise-Doppelgänger: Hessischer Nationalpark gleicht La Gomera

Außerdem nennt freizeit.at La Gomera in der spanischen Provinz Santa Cruz de Tenerife. Hier wird die deutsche Entsprechung in Nordhessen verortet, genauer: im Nationalpark . Das Original weit im Süden besitze mehrere Vegetationszonen. Die Höhenunterschiede führen zu mehreren Mikroklimata, wird betont: "So gibt es im Norden der Insel ab 500 Meter Höhe Lorbeerwälder und immergrüne Farbe, während im regenarmen Süden neben verschiedenen kargen Sträuchern vor allem Dickblattgewächse und Kanarenpalmen dominieren."

Der hessische Nationalpark besitze ausgedehnte, alte Buchenwälder und werde auch "Hessischer Feenwald" genannt. Zudem gehört er zum UNESCO-Weltnaturerbe. Der 7688 Hektar Fläche umfassende Naturpark kann "zu Fuß, mit Fahrrad, Kinderwagen, Rollstuhl oder E-Scooter erkundet werden", informiert die offizielle Homepage.

Hat er was von La Gomera? Der idyllische Nationalpark Kellerwald-Edersee mit dem Edersee in Hessen soll erweitert werden. Foto: Swen Pförtner, dpa (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Franken kann es mit Toskana aufnehmen

Einen deutschen Reise-Doppelgänger für die Toskana bringt GEO in einer weiteren Übersicht ins Spiel. So würden sich "blauer Himmel, historische Gebäude und üppig-grüne Weinberge" auch in der Mainschleife im fränkischen Weinland finden. Auch die "majestätischen Hügellandschaften" würden an das italienische Original erinnern. Die Homepage der Region Volkacher Mainschleife wirbt mit einer "Genießer-Entdeckungsreise" sowie "Kultur- und Freizeitaktivitäten von historisch, romantisch bis hin zu zeitgemäß, aktionsreich".

Reise-Doppelgänger: Königssee weckt Erinnerungen an einen Fjord

Zudem zieht GEO einen Vergleich des Geirangerfjord und des Königssee heran. Auf der einen Seite eines der bekanntesten Gewässer in Skandinavien, mit Wasserfällen, die sich malerisch über steinige Kanten stürzen würden, während im Hinterland verschneite Gipfel und Wälder zu sehen seien. Auf der anderen der bayerische See am Alpenrand. Betont wird "die imposante Kulisse des fjordartigen Gewässers zwischen den steilen, bewachsenen Berghängen".

Wobei der Königssee sogar als die bessere Alternative angesehen wird: "Wer allerdings einmal die Wallfahrtskapelle St. Bartholomä im Morgenlicht vor dem wolkenbehangenen Watzmann bestaunt oder einen Abstecher zum Obersee eingelegt hat, wird wohl kaum mehr nach einem anderen See Ausschau halten." Die Homepage zum Königssee lädt ein zu einer Schifffahrt, zu einer Fahrt mit der Jennerbahn, die Wanderer, Naturliebhaber und Ausflugsgäste auf die Berge bringt, sowie zu Besuchen von Museen und Ausstellungen.

Besonderer Anblick: Die Kirche St. Bartholomä steht im Nationalpark am Königssee vor dem Watzmann. Foto: Lino Mirgeler, dpa/Archivbild (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Lüneburger Heide verleiht Deutschland ein Stück Provence

Wer Frankreich mag und die Provence liebt, kann es laut GEO auch mal mit der Lüneburger Heide probieren. Auch hier werde mit Farbenpracht gepunktet. Der Naturpark in Niedersachsen vereine "die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas" und lade zum Wandern oder Entspannen ein. Einziger Unterschied sei das Klima, denn da hat der Süden Frankreichs dann doch ein paar Grad mehr zu bieten. Laut der offiziellen Homepage der Lüneburger Heide finden sich im Norden und Süden der Region über 40 Heideflächen. Als absoluter Höhepunkt wird die Heideblüte im August und September hervorgehoben.

Warum in die Ferne schweifen? Auch durch die Lüneburger Heide führt ein Pilgerweg. Foto: Philipp Schulze, dpa/dpa-tmn (Symbolbild)

Reise-Doppelgänger: Neues Schloss Herrenchiemsee übertrumpft sogar Versailles

Das bekannte Schloss Versailles nahe Paris war nicht nur lange Jahre Hauptresidenz der französischen Könige und ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe sondern es verfügt auch über eine 73 Meter lange Spiegelgalerie, über eine vierstellige Anzahl an Zimmern und einen imposanten Park mit mehr als 1000 Fontänen. Hier sieht GEO die deutsche Entsprechung im Neuen Schloss , das als Andenken an den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. errichtet wurde. Der Spiegelsaal steht dem Original dabei in nichts nach und ist sogar zwei Meter länger.

Auch hier hatte König Ludwig II. von Bayern seine Hände im Spiel, wollte aufgrund seiner Verehrung für den französischen Monarchen einen "Tempel des Ruhmes" bauen lassen, ist auf der offiziellen Homepage zu lesen. Dort werden das Prunktreppenhaus, das Paradeschlafzimmer und eben die Große Spiegelgalerie hervorgehoben. Bevor der Bau im Jahr 1878 begonnen werden konnte, standen demnach insgesamt 13 Planungsphasen an.