Totes Geflügel: Donald Trump Junior wird der Wilderei beschuldigt

Es sollte nur eine harmlose Jagdpartie sein, doch nun droht der Ausflug zu einem „internationalen Fall“ zu werden, wie die italienische Zeitung Corriere della Sera befürchtet. Donald Trump Junior, Sohn des US-Präsidenten, hat in Venedig an einer illegalen Entenjagd teilgenommen und dabei auch geschützte Tiere geschossen. Das behauptet der italienische Grünen-Politiker Andrea Zannoni. Er ist Mitglied des Regionalparlaments, hat dort eine parlamentarische Anfrage gestellt und will den Fall bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen. „Venetien und Italien sind kein Eigentum der USA“, schrieb Zannoni am Dienstag in einem Beitrag auf Facebook.

Dass die Öffentlichkeit von der Jagdbegeisterung des ältesten Sohn des US-Präsidenten erfuhr, hat mit einem Video des US-Abenteuerreisen-Anbieters Field Ethos zu tun. Auf dem fünfminütigen Video wird von der Jagdpartie im Dezember berichtet. Trump Junior wird dort in mimetischer Kleidung, beim Abschuss von Vögeln und mit seiner Beute gezeigt. Schauplatz ist das Valle Pierimpie in der südlichen Lagune von Venedig. Im Video schwärmt Trump Junior von einem „supercoolen“ Erlebnis zwischen „Entenjagd in Italien und ein bisschen großartig Essen in Venedig“.

Trump sei vom Jagdtrieb seiner Söhne „nicht gerade begeistert“

Die Umweltschützer der Partei Avs (Allianz Grüne und Linke) beanstanden nun Verschiedenes an dem Ausflug. Zum einen handelt es sich bei dem Areal um ein durch das EU-Programm „Natura 2000“ geschütztes Gebiet. Ziel des Schutzes ist laut italienischem Umweltministerium „die langfristige Erhaltung bedrohter oder seltener natürlicher Lebensräume und Arten von Flora und Fauna“. Der zweite Vorwurf betrifft eben diese Fauna. In dem Video ist der stolze Entenjäger Trump Junior in einem Schießstand, umgeben von seiner Beute, zu sehen. Etwa 50 Enten habe er erlegt, ist im Video zu erfahren.

Bei einem der Tiere handelt es sich offenbar um eine Rostgans (Tadorna ferruginea), eine laut Politiker Zannoni „in ganz Europa sehr seltene Ente, die durch die EU-Vogelschutzrichtlinie und das italienische Gesetz 157/1992 über den Schutz von Wildtieren geschützt ist“. Trump Junior sieht sich mit dem Vorwurf der Wilderei konfrontiert. Beanstandet wird auch, dass der Unternehmer und Aufsichtsratsvorsitzende der Familienholding Trump Organisation ohne gültige Jagdgenehmigung aktiv gewesen sei. Nur Einwohner Italiens dürften mit entsprechendem Jagdschein jagen, meint Zannoni. Die Tierschützer verlangen auch eine Stellungnahme von Italiens Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin.

Ob sich der Fall nun zu einer internationalen Affäre ausweitet, bleibt abzuwarten. Derzeit versucht die EU ihre Kräfte gegen die vom US-Präsidenten angedrohten US-Handelszölle zu bündeln. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit ihrem privilegierten Zugang zu Trump senior könnte in diesem Clinch eine Schlüsselrolle als Vermittlerin spielen. Regionalpolitiker Zannoni, der 2009 bereits Spaniens König Juan Carlos wegen eines illegalen Jagdausflugs im Veneto angezeigt hatte, vermutet, die Regierung Meloni werde „durch den neuen politischen Kurs der USA an der kurzen Leine gehalten“. Hoffnung macht allerdings eine Aussage des strengen Vaters aus dem Jahr 2013. Vom Jagdtrieb seiner Söhne, sagte der heutige US-Präsident, sei er „nicht gerade begeistert“.