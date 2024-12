„Tatort“-Kolumne Neuer „Tatort“ aus Dortmund: Jagd auf den Ruhrpott-James-Bond

Die Folge „Made in China“ bietet wieder viel Zickerei aus dem Dortmunder Revier, aber auch so etwas wie weihnachtliche Familienharmonie am Ende. Alles andere als missratener „Tatort“.