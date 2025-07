Frau stirbt bei Feuer in Kassel

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel ist am Nachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Als die Löschzüge im Stadtteil Wilhelmshöhe eintrafen, standen bereits mehrere andere Bewohner des Hauses an den Fenstern und warteten auf Hilfe, wie die Feuerwehr berichtete. Ein Mensch wurde über eine Drehleiter gerettet, die anderen Bewohner wurden über den von der Feuerwehr entrauchten Treppenraum aus dem Gebäude geführt. Zur Ursache des Feuers und zur Identität der toten Frau gab es zunächst keine Angaben.

Angesichts der hohen Außentemperaturen waren die Einsatzkräfte stark belastet - deswegen freute sich die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers umso mehr über die Hilfsbereitschaft einer Bäckereifiliale in dem Haus. Sie spendierte Essen und Getränke für Retter und Anwohner und stellte ihre Räumlichkeiten für die Bewohner zur Verfügung.