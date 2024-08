Vermeintlich verschwundener Dreijähriger in Schrank gefunden

Es ist der Albtraum, den kein Elternteil jemals erleben möchte: Ein Augenblick der Unachtsamkeit, nur einmal kurz nicht hingesehen – und das eigene Kind ist plötzlich spurlos verschwunden. Für die Eltern eines dreijährigen Jungen aus Neckarsulm bei Heilbronn wurde dieser Horror Wirklichkeit. Sie glaubten, ihr Sohn sei in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus verschwunden.

Nachdem die Eltern die Polizei gerufen hatten, suchten mehrere Streifen am Samstag einer Mitteilung zufolge mit den Eltern die Gegend rund um das Haus ab, doch von dem Bub fehlte jede Spur. Obwohl die Eltern den Beamten versicherte, dass sich das Kind nicht im Haus befinde, suchten sie die Zimmer erneut ab. In einem Schrank wartete die große Überraschung auf die Suchenden: „Der Bub hatte sich in seinem Zimmer versteckt und offensichtlich Spaß daran, dass nach ihm gesucht wurde“, hieß es. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Junge nur in einem Schrank verschwunden.

Der Polizeieinsatz wird den Eltern nicht in Rechnung gestellt

Die Suche hatte rund eine halbe Stunde gedauert. Da die Eltern von einer ernsthaften Notlage ausgegangen waren, droht ihnen laut der Sprecherin keine Rechnung für den Einsatz. Auch der Junge komme seitens der Polizei ohne Konsequenzen davon. Nur sein Versteck vor seinen Eltern dürfte in Zukunft nicht mehr sicher sein. (mit dpa)