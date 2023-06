Diese Bundesländer planen kostenlose Drogentests

Kostenlose Drogentests für Konsumenten: Dieses Szenario soll bald Realität werden. Einige Bundesländer wollen Drug-Checking-Stationen einrichten.

In Zukunft soll es in Deutschland sogenannte Drug-Checking-Stationen geben. In diesen können Konsumenten ihre gekauften Drogen kostenlos überprüfen lassen. Bei der Untersuchung sollen vor allem Inhaltsstoffe erkannt werden, die Gesundheitsgefahren mitbringen. Mehrere Bundesländer wollen laut dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) kostenlose Drogentest einführen. Möglich macht das ein neues Gesetz.

Kostenlose Drogentests: Drug-Checking-Stationen werden in Deutschland erlaubt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) hatte ein Gesetz in den Bundestag gebracht, durch das Drug-Checking-Stationen in Deutschland legal werden sollen. Dieses wurde am Freitag von den Abgeordneten verabschiedet, der Weg ist nun also frei. Allerdings muss das Gesetz noch durch den Bundesrat.

Die Länder dürfen dann Modellvorhaben erlauben, "wenn mit der Analyse eine Risikobewertung und gesundheitliche Aufklärung verbunden ist". Lauterbach erhofft sich, dass die Zahl der Drogentoten in Deutschland dadurch reduziert werden kann.

In welchen Bundesländern soll es Drug-Checking-Stationen geben?

Es gibt vier Länder, die sich bereits dazu entscheiden haben, ein Pilotprojekt zu starten. In den folgenden Bundesländern können Drogen-Konsumenten bald kostenlos die Inhaltstoffe prüfen lassen:

Berlin

Thüringen

Hessen

Baden-Württemberg

Der Startzeitpunkt für die Modelle steht noch nicht fest. Dieser wird davon beeinflusst, wie schnell die Länder ihre Pläne nun in die Tat umsetzen.

Druck-Checking: Kostenlose Drogentests auch in Bayern?

Bislang haben sich mit Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg fünf Bundesländer gegen ein Angebot von Drug-Checking-Stationen entschieden. Die anderen sieben Länder haben noch keine Entscheidung getroffen. Das gilt neben Bayern auch für Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland.