Jasmin Herren spricht im Dschungelcamp das erste Mal über die Todesursache von Willi

Waren Jasmin Herren und Willi zusammen, als dieser tot in seiner Wohnung aufgefunden wurden? Und woran starb Willi? Im Dschungelcamp enthüllt Jasmin die ganze Geschichte.

Letztes Jahr im April starb überraschenderweise Willi Herren. Er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden und Jasmin Herren, seine Frau, war am Boden zerstört. Sehr zur Verwunderung vieler, denn offiziell waren die beiden getrennt - so hieß es zumindest. Doch in Wirklichkeit war alles anders. Im Dschungelcamp erzählt Jasmin, wie sich alles abgespielt hat und spricht auch das erste Mal über die Todesursache von Willi.

Dschungelcamp: Das war die Todesursache von Willi Herren

Es kommen immer mehr Details über Jasmin und Willi Herrens Beziehung ans Licht. An Tag vier beziehungsweise Tag fünf für die Camper spricht Jasmin über Willis Todesursache und den Tag, an dem sie erfahren hat, dass ihr Mann gestorben ist. Linda wirft zunächst in die Runde, ob die anderen Dschungelcamp-Kandidaten denn schon mal Drogen genommen hätten. In diesem Zusammenhang stellt Jasmin Herren klar, Willi ist nicht an einer Überdosis Drogen gestorben: "Was viel schlimmer ist, als dieser ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt: Valium. Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist." Das Problem dabei ist aber ähnlich wie bei Drogen, denn Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel, machen ebenfalls abhängig.

Peter Althof will Jasmin trösten, "Du hast ja ganz schön viel mitgemacht", doch davon will Jasmin nicht groß etwas hören. "Ich wusste, wen ich heirate und ich wusste, dass das eine Krankheit ist. Ich habe diese Krankheit nicht akzeptiert, aber ich habe gemeinsam mit ihm beschlossen dagegen zu kämpfen. Und er war auf einem wirklich guten Weg", so Jasmin. Doch leider habe es Willi doch nicht geschafft.

Dschungelcamp 2022: Jasmin Herren hatte eine böse Vorahnung in der Nacht vor Willis Tod

Wie Jasmin schilderte, hatte sie allerdings eine böse Vorahnung, dass es schlecht für Willi enden könnte. Am Tag seines Todes habe sie unruhig geschlafen. Als sie dann auch noch per WhatsApp von den Nachbarn über die Krankenwägen vor ihrem Haus informiert wurde, schaltete sie ihre Agentin ein. Und tatsächlich kurz danach rief diese Jasmin zurück. "Du willst mir jetzt sagen, dass mein Mann gestorben ist, oder?", so Jasmin. Das konnte ihre Agentin nur bestätigen.

Dschungelcamp 2022: Jasmin Herren spricht über die angebliche Trennung von Willi Herren

Bereits zuvor, an Tag zwei, sprach Jasmin am Lagerfeuer über ihre Ehe mit Willi Herren: "Ich konnte mich ja nicht von ihm verabschieden." Und dann gesteht sie: "Willi und ich haben gelogen."

Natürlich fragen die anderen Dschungelcamp-Kandidaten nach, wie sie das meine und warum und ob sie denn getrennt waren. "Wir waren nicht getrennt" - und das hatte einen guten Grund. "Ich wurde in meiner eigenen Wohnung bedroht", gesteht Jasmin. Und nicht nur das - "ich wurde auch verprügelt". Als Willi im Ausland bei einer Produktion war, wurde sie unter einem falschen Vorwand in eine Wohnung gelockt und "dann kam da eine Gruppe plötzlich rein und die hat mich festgehalten und mich zusammengeschlagen", erzählt sie weiter. Linda fragt nach: "Wer war das? Jemand von Willis Familie?" Dazu will sie nichts Konkretes sagen. Familie sei nicht gleich Familie: "Das waren genau drei Leute." Linda vermutet Willis Tochter, aber Jasmin will hier nichts bestätigen. "Ich habe alles der Polizei gemeldet", erklärt sie nur zum Abschluss.

Jasmin Herren gesteht im Dschungelcamp, dass Willi und sie nicht getrennt waren

"Ich hatte einfach irgendwann die Nase voll. Also habe ich Willi gesagt, lass uns die Scheidung einreichen, dann sind die alle ruhig und dann hauen wir ab." Das sei immer der Plan gewesen, einfach irgendwann abhauen. Doch zu dem Abhauen kam es nicht, da Willi Herren zuvor starb. Das Dschungelcamp soll nun ein Neuanfang sein, aus dem sie stärker hervorgehen will und lernen will, mit dem Verlust umzugehen. Das betont sie immer wieder.

Wann und wo sie alle Dschungelcamp-Folge sehen können, auch nachträglich, lesen sie bei uns.