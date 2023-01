Dschungelcamp 2023: Cosimo beim "Schmuggeln" von Essen erwischt

RTL erlaubt seinen Kandidaten, genau zwei "Luxusgegenstände" ins Dschungelcamp mitzunehmen. Cosimo wollte sich nicht daran halten - und wurde erwischt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) waren noch nicht richtig ins Dschungelcamp 2023 eingezogen, da stand schon der erste Regelbruch zu Buche - und zwar für Cosimo Citiolo aka der "Checker vom Neckar".

Die angeheuerten Ranger filzten die verdutzten Neu-Bewohner vor Eintritt ins Camp, denn eine strikte Regel besagt: Nur zwei "Luxusgegenstände" dürfen mitgenommen werden. Beim gebürtigen Stuttgarter mit Star-Sänger Ambitionen wurden sie gleich mehrfach fündig - auch eine Banane in der Hose war dabei.

Dschungelcamp 2023: RTL erlaubt nur zwei "Luxusgegenstände"

Auch in der diesjährigen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - Starttermin, Uhrzeit und alle Sendetermine von Staffel 16 erfahren Sie hier - ist es den Dschungel-Kandidaten erlaubt, zwei persönliche Luxus-Gegenstände mit ins Camp zu nehmen.

Nicht selten greifen die angehenden Dschungel-Bewohner dabei etwa zu einem Kissen oder Ohrstöpsel. Zu einem gewissen Luxus, der Nachtruhe garantieren soll für die höchstens nur Stadtlärm weniger aber das Zirpen der Grillen oder Heuschrecken gewohnten Kandidaten - mit Ausnahme von Naturkind Jana URKRAFT Pallaske vielleicht.

Auch dieses Jahr sorgen sich die meisten Kandidaten, dass der Dschungel sie um den wohlverdienten Promi-Schlaf bringt. Mit einer ungewöhnlichen Ausnahme: Verena Kerth verzichtet komplett auf Luxusartikel. Andere ihrer Mitstreiter haben dafür echte Überraschungen im Gepäck: Oder was will Neue-Deutsche-Welle-Legende Markus Mörl während der Übertragungen und Wiederholungen im TV oder Stream im australischen Busch mit einer Handy-Attrappe anfangen? Und wieso bringt Topmodel Papis Loveday ausgrechent nach "Down Under" eine riesige Stoffschlange mit? Mehr zu den Luxusgegenständen erfahren sie hier:

Dschungelcamp 2023: Das sind die Luxusgegenstände der Stars:

Jolina Mennen (30): Kissen und Lockenpflege

(30): Kissen und Lockenpflege Tessa Bergmeier (33): Kissen und Puder

(33): Kissen und Puder Gigi Birofio (23): Kissen und Haarwachs

Cosimo Citiolo (41): Kissen und Deo

Cecilia Asoro (26): Feuchttücher und Vaseline

Claudia Effenberg (57): Zwei Haarbänder

(57): Zwei Haarbänder Jana Pallaske (43): Tigerbalsam und Wickeltuch

(43): Tigerbalsam und Wickeltuch Papis Loveday (46): Bild von seiner Mutter und Stoffschlange Renata

Markus Mörl (63): Handyattrappe und Pomade

(63): Handyattrappe und Pomade Lucas Cordalis (55): Schlafbrille und Ohrstöpsel

Die "Luxusgegenstände" wurden vorab an RTL übermittelt, wo sie natürlich von den Moderatoren Jan Köppel und Sonja Zietlow mit gewohnter Häme übergossen wurden. Bei Cosimo Citolio allerdings fanden die Ranger ein zusätzliches Reisegepäck.

Dschungelcamp 2023: Was wollte Cosimo in den Dschungel schmuggeln?

Kurz vor dem Eintritt ins Dschungelcamp stand wie gewohnt ein letzter obligatorischer Check an, bei dem martialisch dreinschauende Ranger, die in Army-Kleidung gehüllt und so breit wie Kleiderschränke sind, die angehenden Dschungel-Bewohner einmal so richtig "durchchecken", wie RTL es nennt.

Zunächst wurde also das "Reisegepäck" gecheckt. Die Ranger lüften Rucksäcke und bleiben dabei bei einem länger hängen als bei anderen. Er gehörte zu Cosimo Citiolo, der nun schnippisch und auch ein bisschen ungläubig die Szene direkt vor ihm verfolgt. Die Ranger warfen Einpack-Käse auf australisches giftgrünes Gras und einen Apfel. Der Schmuggler ist überführt, zieht schließlich reumütig eine Banane aus der Hose. Die Mitstreiter krümmen sich in Reihe stehend der Reihe nach vor Lachen. Den Rangern reicht es nun, Cosimo wird von hinten gefilzt, muss nun die Hüllen fallen lassen, seine letzten Worte dabei: "Aber no Finger in Popo".