Dschungelcamp 2023: Cosimo spricht über seine Insolvenz und die Folgen

Das Dschungelcamp ist nicht das erste Reality-TV-Format, in dem sich Cosimo Citiolo zeigt. Und wird wohl auch nicht das letzte sein. Der Grund dafür liegt auch in der Vergangenheit.

Cosimo Citiolo hat einiges dafür getan, um als Star durchzugehen. Und damit als Kandidat für das Dschungelcamp in Frage zu kommen. Mehrmals versuchte er die Herzen von Dieter Bohlen und seinen Jury-Kollegen bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu erobern. Auch wenn das nicht wirklich erfolgreich war, veröffentlichte er bereits mehr als ein Dutzend Singles.

Außerdem veröffentlichte der selbsternannte „Checker vom Neckar“ äußerst früh seine Autobiografie und entdeckte Reality-TV für sich. Nach einer Doku-Soap auf RTL II und „Big Brother“ führte Cosimos Weg zuletzt über „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ also geradewegs in den australischen Dschungel, wo er genau wie seine elf Mitcamper die Krone ergattern will.

Dschungelcamp 2023: Cosimo Citiolo bemängelt Hilfsbereitschaft in Branche

Kurzum: Cosimo hat schon einiges gesehen. Doch besonders das, was abseits der Kameras stattfindet, törnt ihn komplett ab. Im Gespräch mit Gigi Birofio klagte der 41-Jährige nun Down Under sein Leid und nahm wie gewohnt kein Blatt vor den Mund: „Das ist so eine abgewichste Branche.“ Woran er das festmacht? „Ich habe so vielen Leuten geholfen. Und wenn du dann Hilfe brauchst, dann ist kein Schwanz da.“

Andererseits sei es aber so: „Und hast du einmal Erfolg, dann will dich jeder direkt bumsen.“ Klare Worte, aus denen der Frust spricht. Dabei flogen ihm schon immer viele Herzen zu: „Alle in der Klasse haben mich geliebt. Der Einzige, der mich nicht geliebt hat, war der Lehrer.“

Doch das ist im Grunde längst vergessen. In gewisser Weise hat Cosimo ja dennoch Karriere gemacht. Die Vergangenheit komplett hinter sich lassen kann er aber nicht, wie Gigi zu hören bekommt: „Mich hat bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt: Das ist diese scheiß Insolvenz.“

Cosimo Citiolo im Dschungelcamp 2023: "Bin von Reality-TV-Formaten abhängig"

Offenbar ein nicht unwesentlicher Grund dafür, dass es ihn nach Australien verschlagen hat, wo es doch eine ganz ordentliche Gage zu verdienen gibt. Und nicht nur das Dschungelcamp hätte ohne die finanzielle Ebbe auf Cosimos Konto womöglich auf ihn verzichten müssen, denn: „Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene. Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality-Formaten abhängig bin!“

Gigi, der zunächst brav zuhörte, schien die rettende Idee parat zu haben. „Kannst du kein Sparbuch-Konto aufmachen?“ fragte der ebenfalls Reality-TV-erprobte Mitcamper. Doch daraufhin winkte Cosimo nur ab: „Wenn du einmal Insolvenz hast, kannst du kein Sparbuch machen.“

Rückblickend bereut der Schwabe seine Entscheidung für mehr Musik: „Im Mai 2019 habe ich einen Kredit aufgenommen, hab‘ alles in Musik reingesteckt. Hätte ich doch lieber einen Friseurladen aufgemacht.“ Die boomen tatsächlich seit Jahren und hätten Cosimo vielleicht vor dem Gang ins Dschungelcamp bewahrt.

Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023: Gedanken über Finanzberater von Cosimo Citiolo

Gigi leidet nach dem Gehörten jedoch nicht nur mit dem einst bei „DSDS“ in Dauerschleife laufenden Stuttgarter. „Wenn ich der Finanzberater von Cosimo wäre, ich glaube, ich hätte einen anderen Job gesucht“, lässt er die Zuschauer im Dschungeltelefon wissen.

Es wird also deutlich: So ganz freiwillig checkt Cosimo nicht ein Reality-TV-Format nach dem anderen ab. Auch wenn ihm klar sein dürfte: Als Friseur hätte er lange nicht so viele Fans und so viel Fame.

