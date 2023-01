Dschungelcamp 2023: Fuß gebrochen? Cosimo und Tessa geraten aneinander

Beim Auftakt von Staffel 16 beim Dschungelcamp 2023 geraten Cosimo und Tessa aneinander. Er soll ihr bei einer anderen Show den Fuß gebrochen haben. Der "Checker vom Neckar" wehrt sich.

Schwere Vorwürfe von Kandidatin Tessa Bergmeier zum Start und Auftakt aller Sendetermine der 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 2023" gegenüber Cosimo Citiolo. Er habe ihr beim Fußballspielen in der RTL-Show "König der Kindsköpfe" den Fuß gebrochen. Der "Checker vom Neckar" bestreitet das und stört sich an der Art und Weise der 33-Jährigen. Er ist nicht der Einzige.

Dschungelcamp 2023: Wer hat bei RTL-Show "König der Kindsköpfe" wen "umgerannt"?

Beide jetzigen Dschungel-Kandidaten trafen schon einmal bei einer Show, dem RTL-Format "König der Kindsköpfe" im letzten Jahr, aufeinander. Cosimo soll sie dort beim Fußballspielen "umgerannt" haben, wie sie ihm am Dschungel-Lagerfeuer aus dem Nichts an den Kopf wirft. Dazu beschwert sich Tessa auch über die fehlende Empathie des gebürtigen Stuttgarters.

Der ist zu einer Stellungnahme gezwungen, sieht es dagegen genau anders herum: Das Model sei unglücklicherweise auf ihn "drauf gerannt" und niemals wie von ihr versichert direkt danach in Krankenhaus gefahren. Sie habe stattdessen über soziale Medien Lügen über ihn verbreitet: "Du hast mich dargestellt, als wäre ich voll der Killer gewesen."

RTL hat übrigens das Video aus der vergangenen Show noch mal hochgeladen, von einem "Umrennen" von Cosimo ist da nichts zu sehen.

Dschungelcamp 2023: Tessa bringt alle gegen sich auf

Nicht nur Tessa und Cosimo rasseln beim Auftakt von Staffel 16 aneinander. Auch viele andere der Dschungelcamp-Kandidaten 2023 geraten mit dem launischen Model in Streit. So zum Beispiel Claudia Effenberg. Auslöser, ein politisch unkorrektes Wort. Spielerfrau Claudia greift einmal bei der Wortwahl daneben: "Ich bin behindert, weil ich einen kaputten Fuß habe", findet die Ehefrau von "Tiger" Effe. Das findet Tessa ganz und gar nicht. "Kriegst du dafür einen Behindertenausweis?", fragt sie die Münchner Designerin in Angriffslaune. Wegen einer "bipolaren Erkrankung" sei Tessa nämlich zu 60 Prozent behindert und wisse genau, wovon sie rede.

Playboy-Hase Cecilia schaltet sich ein, sie wiederum findet nicht, dass Tessa Deutungshoheit über den Begriff "behindert" hat. Schließlich habe sie, Cecilia, beruflich mit körperlich Behinderten zu tun. Der Streit, der sich an nur einem Wort entzündete, endet unversöhnlich. Tessa, über die nun beinahe alle den Kopf schütteln, zieht emotional angefasst von dannen.

Auch bei den IBES-Fans, die jetzt täglich die Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream der RTL-Kult-Show erwartet, gewann Tessa keine Sympathien. Sie wurde per Anrufe in die erste Dschungel-Solo-Prüfung geschickt.

Dschungelcamp 2023: Wie schlugen sich Tessa und Cosimo bei der Dschungelprüfung?

Bei der Dschungelprüfung dagegen liegen Cosimo Citiolo und Tessa Bergmeier auf einer Wellenlänge, denn beide versagen auf ganzer Linie: Tessa weigert sich total, die auf einem Tablett fein drapierte Büffel-Zunge zu verspeisen. Cosimo versucht Mamas Pasta für einen Moment zu vergessen, greift motiviert zum Bullen-Hoden und kann sich doch nicht über den eigenen Würgereflex hinwegsetzen.

Für Tessa kommt weder Tierpenis noch -zunge infrage. Foto: Stefen Thoyah, RTL

Der nächste Konflikt im Dschungelcamp 2023? Tessa Bergmeier und Jana URKRAFT Pallaske

Der nächste Konflikt könnte sich bald schon anbahnen. Auch zwischen Tessa, die bereits mit Gigi, Jolina, Claudia und natürlich Cosimo auf Kriegsfuß stand, und Jana URKRAFT Pallaske konnte man in einer Szene deutliche Energien spüren, und zwar keine positiven. Während Tessa ein erneutes Plädoyer für vegane Ernährung hält, Cosimo einwirft, ob nicht Pflanzen auch fühlende Lebewesen seien, Tessa verneint und auf wissenschaftliche Erkenntnisse verwweist, konnte der ein oder andere eine finstere Miene in Jana URKRAFT Pallaskes Gesicht lesen.

Ein Post der naturverbundenen Schauspielerin lässt das ganz Ausmaß dunkler Wolken - den Konflikt von veganem Lifestyle vs. Esoterik - vorausahnen: "Letztes Jahr habe ich wie schon so oft (...) zuvor bittere Tränen vergossen, weil ich im Dschungel Kreissägen durch Bäume fräsen hörte und sie nicht hatte stoppen können. Mal wieder vergeblich versucht hatte, die Bäume, und damit natürlich auch viele andere Pflanzen und Lebewesen in diesem Biotop zu retten", so Pallaske auf Instagram.