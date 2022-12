Dschungelcamp 2023: Das Startdatum von Staffel 16 ist bekannt

Das Dschungelcamp 2023 hat einen Start-Termin und soll wieder in Australien stattfinden. Hier erfahren Sie wann genau es los geht. Außerdem gibt es alle Infos rund um Sendetermine und Austragungsort.

RTL geht auch 2023 mit dem Dschungelcamp in eine neue Runde. Der Sender hat nun bekannt gegeben, wann die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an den Start gehen wird.

Anders als in Staffel 1 bis 14 hat das Dschungelcamp 2022 nicht wie gewohnt im australischen Dschungel, sondern in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks stattgefunden. Im Jahr zuvor konnte wegen der Pandemie sogar nur eine Ersatzshow in Deutschland aufgezeichnet werden. Für die neuen Folgen der Reality-Show müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auch wieder einmal um die Welt: Staffel 16 findet endlich wieder in Australien statt.

Sie möchten wissen, wann genau der Start vom Dschungelcamp 2023 auf RTL ist? Wie lauten die Sendetermine? Wie viele Folgen wird es geben? Alle wichtigen Infos zur Dschungel-Show und deren Austragungsort haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Start: Wann geht das Dschungelcamp 2023 mit Staffel 16 bei RTL los?

RTL hat nicht nur bekannt gegeben, dass es endlich zurück in den australischen Dschungel geht - auch der Start-Termin für das Dschungelcamp ist nun bekannt: Los geht es am Freitag, dem 13. Januar 2023, um 21.30 Uhr. Das Datum ist bei abergläubischen Menschen als "Unglückstag" bekannt.so?

Sendetermine und Sendezeit von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Bisher steht nur das Start-Datum ganz sicher fest - die übrigen Sendetermine hat RTL noch nicht offiziell bekannt gegeben. Das Dschungelcamp wird wie in den vergangenen Staffeln nach der ersten Folge um 22.15 Uhr einen festen Sendeplatz haben. Einzige Ausnahme: Freitags läuft "IBES" in der Regel um 21.30 Uhr. Das sind die Sendetermine vom Dschungelcamp 2023 im Überblick:

Folge 1: Freitag, 13. Januar 2022, 21.30 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 14. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 3: Sonntag, 15. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 4: Montag, 16. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 17. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 6: Mittwoch, 18. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 7: Donnerstag, 19. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 8: Freitag, 20. Januar 2022, 21.30 Uhr, RTL

Folge 9: Samstag, 21. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 10: Sonntag, 22. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 11: Montag, 23. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 12: Dienstag, 24. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 13: Mittwoch, 25. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 14: Donnerstag, 26. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 15: Freitag, 27. Januar 2022, 21.30 Uhr, RTL

Folge 16: Samstag, 28. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL

Folge 17: Sonntag, 29. Januar 2022, 20.15 Uhr, RTL (Finale)

Folge 18: Montag, 30. Januar 2022, 22.15 Uhr, RTL (Wiedersehen)

Drehort: Hier wird Staffel 16 von "IBES" 2023 gedreht

Normalerweiße befindet sich der Drehort für das Dschungelcamp immer in Australien. Nicht nur die deutsche Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", sondern auch einige andere internationale Ableger der Dschungel-Show werden dort gedreht. Das Camp befindet sich in Dungay in New South Wales, in der Nähe der Stadt Murwillumbah auf einem ehemaligen Farmgelände.

Wegen der andauernden Corona-Pandemie konnte das Dschungelcamp 2021 nicht in weiter Ferne, sondern ausschließlich in Form einer Ersatzshow in Deutschland stattfinden. Auch 2022 gab es wegen einzelnen Corona-Auflagen einen neuen Drehort. Das deutsche Format von "IBES" wurde erstmalig in Südafrika, in der Nähe des Kruger-Nationalparks, ausgetragen.

2023 kehrt das Dschungelcamp aber wieder an seine Wurzeln zurück und wird im Dschungel von Australien gedreht. Was zunächst noch Spekulation war, wurde nun auch offiziell von RTL bestätigt: Back to Australia!

Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei?

Die zwölf Dschungelcamp-Kandidaten 2023 sind offiziell bekannt: Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Dschungel:

Jana Pallaske

Claudia Effenberg

Lucas Cordalis

Verena Kerth

Kolina Mennen

Cosimo Citiolo

Cecilia Asoro

Markus Mörl

Papis Loveday

Martin Semmelrogge

Luigi "Gigi" Birofio

Tessa Bergmeier

Moderatoren: Wer führt 2023 durch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"?

Es gibt eine Änderungen bei den Moderatoren beim "Dschungelcamp" 2023. Daniel Hartwich beendet nämlich die Moderation der Sendung, um in Zukunft mehr Zeit für seine Familie zu haben. Er war seit 2013 in dem Format zu sehen und trat damals die Nachfolge des verstorbenen Moderators Dirk Bach an.

RTL hat bekannt gegeben, wer der Nachfolger von Daniel Hartwich ist: Jan Köppen wird das Dschungelcamp ab 2023 an der Seite von Sonja Zietlow moderieren. Er hatte Hartwich zuvor bereits bei "Let's Dance" vertreten. Jan Köppen moderiert bei RTL außerdem die Formate "Take Me Out" und "Ninja Warriors Germany". (AZ)